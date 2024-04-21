避孕｜結紮會影響性能力？泌尿醫生揭3好處確認1事才有避孕效果
撰文：中天新聞網
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許多夫妻為了停止生育，又或是追求更好的性生活所以考慮「結紮」，但有些男性卻對於結紮抱有一些不安，甚至擔心影響性能力，對此，泌尿科醫師表示，結紮的相關知識與「3好處」，並提醒結紮後並不會立即有避孕效果，要確定精液裡的精蟲數量檢驗為0才有避孕效果。
台灣泌尿科醫師高銘鴻在Facebook分享，結紮的相關知識與「3好處」，並提醒結紮後並不會立即有避孕效果，要確定精液裡的精蟲數量檢驗為0才有避孕效果。他說明，男性結紮是透過手術將男性的輸精管（Vas deferens）切斷、打結，以阻擋精子融入精液裡，因此，結紮後的性行為仍然可以正常射精，但是精液裡並沒有精子存在。
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高銘鴻表示，基本上男性結紮並不會帶來什麼嚴重的後遺症或不適，許多人可能擔心結紮會影響性能力，但其實手術所截斷的輸精管，不會影響到睪丸分泌睪固酮（Testosterone），也不會傷到陰莖的神經，因此不會有不舉、早洩等性功能障礙的問題。
高銘鴻說，對於沒有生育計劃的男性來說，結紮有3個好處，分別是「快速」、「安全」和「省錢」，不過高銘鴻也提醒，結紮手術完成並不會立即獲得避孕效果，由於體內仍有部分的精子殘留，結紮之後仍需要射精15~20次，才能將其全數排空。
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為了保險起見，最好在結紮後的3~4個月內，找時間做精液分析，確認精液裡沒有任何精子後，再安心進行無套性行為。
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