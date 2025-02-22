將軍澳借錢黨！內地男稱：無錢買嘢食　好心女給$40見這幕呻被騙

借錢黨再現將軍澳，街坊要小心提防以免受騙！有女街坊日前於將軍澳港鐵站附近遇到1名「身光頸靚」的內地男子，對方聲稱「無錢喺身」，微信帳號亦因額限問題而無法付款，所以未能購買食物。她一時心軟給予對方40元，事後卻看見對方「又喺到搵目標」，終知道自己被騙，遂公開事件提醒將軍澳街坊「唔好畀錢佢」。



帖文引來網民留言，有人認為樓主「太戇居」，「呢啲呃神騙鬼技倆用咗起碼超過20年，咁你都俾佢呃到」、「就係有你呢啲人，呢個世界先至仲咁多騙子」。有將軍澳街坊則貼出照片，指曾遇過疑似同一個人，質疑對方是「慣犯」，「佢推住架無BB嘅BB車，昨晚6點30分左右喺東港城出現，佢都有問我，我話無現金走咗」，故有留言怒斥騙徒劣行，「呢個年頭啲人利用別人善心行騙，真是可恥」。



有女街坊於將軍澳港鐵站遇借錢黨，被1名內地男子騙去40元，遭網民指「戇居」。（示意圖／資料圖片）

途經將軍澳港鐵站附近遇內地男問路

該名女街坊於２月11日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，指於將軍澳（港鐵）站附近遇到1名身光頸靚、身高約158厘米的內地男子問路，對方先是詢問她有沒有免費巴士前往機場，樓主回覆「無」，同時強調「所有（交通工具）都要畀錢」。

港女心軟給40元 終知悉被騙

男子之後又表示想買食物，但「無錢喺身」，微信帳號亦因額限問題而無法付款，故詢問樓主「有無錢畀佢買嘢食」。樓主一時心軟，便給予對方40元，之後卻看見對方「又喺到搵目標」，故公開事件提醒其他將軍澳街坊要小心，警惕「唔好畀錢佢」。

樓主給予對方40元後，看見對方「又喺到搵目標」終知悉被騙。（《愛回家》劇照）

網民群指樓主「戇居」：咁你都信

許多網民都指責樓主「戇居」，「咁你都信」、「一早已經話咗呢啲係搵人笨㗎啦」、「呢啲呃神騙鬼技倆用咗起碼超過20年，咁你都俾佢呃到」、「唔怪得到今日仲有人俾電騙呃」、「就係有你呢啲人，呢個世界先至仲咁多騙子」、「點解你會咁輕易就畀錢一個完全唔識嘅人？係咪任何人問你攞錢你都會畀㗎？」，又調侃「你幾點再出現，我無錢畀共享單車，幫手嘟嘟」。不過有留言安慰樓主，「算啦，就當做咗件善事，唔好覺得俾人呃，過年派利是都唔止$40」。

街坊貼相指曾遇同一男子 質疑是「慣犯」

有將軍澳街坊貼出照片，指曾遇到疑似同1名男子，質疑對方是「慣犯」，「呢個人我都喺將軍澳地鐵站遇過，一講到錢我就走人」、「佢係咪推住架bb車？如果係嘅我頭先喺單車館嗰度遇到，應該同一個人」、「佢推住架無BB嘅BB車，昨晚6點30分左右喺東港城出現，佢都有問我，我話無現金走咗」。有人好奇樓主見對方再次「搵目標」，有否上前踢爆其詭計，樓主回覆指，「我叫佢唔好再呃人，跟住佢笑住走」。

街坊貼出相片指疑似騙徒的男子，經常推着沒有嬰兒的嬰兒車出沒將軍澳，並問路人拿錢。（FB「將軍澳主場」圖片）

網民批騙徒可恥：利用別人善心行騙

有網民就斥責騙徒利用他人善心惡行，「呢個年頭啲人利用別人善心行騙，真是可恥」，並建議他人若遇疑似騙徒，可以這樣反擊，「你話搵警察幫佢，就會掉頭走㗎啦」、「遇到呢啲我會一律回佢：『畀你老X臭X』」，又笑稱「搭機場巴士免費，問返佢邊到有免費飛機搭」。

（facebook「將軍澳主場」）