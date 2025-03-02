小巴斑馬線未停車讓路險撞學生！目擊司機2招舉報　斥：唔好害人

司機駕車至斑馬線時，理應停車先讓行人過路。惟近日有司機上傳「車Cam（行車紀錄）」片段，顯示他駛經荃灣某處斑馬線時，目擊有小巴司機未有停下禮讓行人，反而直接駛過，而當時有男學生已走出斑馬線，正在橫過馬路，小巴在學生眼前駛過，十分危險。樓主看不眼小巴司機所為，於是公開片段直斥「斑馬線都唔識停（車）」、「唔好害人」，並指已就事件向小巴公司作出投訴，同時會將片段交予警方交通部。



有網民支持片主舉報對方，「呢啲真係唔好放過」、「仲要係職業司機」，亦有人關注小巴司機或是輸入勞工，對本港交通標誌不熟悉，但就被反駁「就算大陸行人過路處唔讓行人都罰得好甘」。



荃灣有小巴司機駛經斑馬線時，因未有禮讓行人而被公審。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

小巴駛至斑馬線 未有禮讓行人

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳約6秒片段，指事發於周三（2月25日）上午7時30分，畫面顯示他駛經荃灣三棟屋路，往城門隧道或可風中學方向一處斑馬線，並停在右線讓予行人過馬路。

不過，樓主左線1輛專線小巴（綠van）沒有停下，反而直接駛過，而當時已有男學生踏出斑馬線，正在橫過馬路，而小巴在男生眼前駛過，最近距離或不足1米，如男生走快一步恐可能會被撞倒，場面可謂相當驚險。

片主駛經荃灣三棟屋路一處斑馬線，遂停車先禮讓行人路馬路。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1輛綠色小巴沒有於斑馬線前停下，反而直接駛過。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

當時已有男學生正在橫過馬路，與小巴最近距離或不足1米，如男生走快一步恐可能會被撞倒，場面可謂相當驚險。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

當時已有男學生正在橫過馬路，與小巴最近距離或不足1米，如男生走快一步恐可能會被撞倒，場面可謂相當驚險。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片主鑁開車cam片 再向小巴公司投設訴

片主眼見除了男學生外，另一方向亦有男途人步出斑馬線，片主守規矩地等待對方過馬路後才開車，他看不眼小巴司機未有停車禮讓行人，故公開片段質疑「斑馬線都唔識停（車）」，怒斥「唔好害人」。樓主亦上傳了1張對話截圖，指已就事件向小巴公司作出投訴，「睇吓佢有甚麼回覆」，同時會將片段交予警方交通部。

片主待另一男途人沿斑馬線橫過馬路後，才開車離去。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片主已就事件向小巴公司作出投訴。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

網民支持片主舉報：仲要係職業司機，個牌呃返嚟？

許多網民支持片主舉報涉事小巴司機，「宜家好多車都老馮要行人喺斑馬線讓佢哋行，完全唔停車」、「大把車唔識停斑馬綫，成日見啲人差啲俾車撞」、「為咗身邊嘅親人，做佢啦」、「呢啲真係唔好放過」、「仲要係職業司機」、「個牌呃返嚟？」、「1823」、「影住駕」。

司機是否外勞身份惹關注

另有人就關注小巴司機是否外地輸入勞工，或許對本港交通標誌不熟悉，但有留言指即使內地來港司機，亦應知道斑馬綫規則，「大陸行人過路處唔讓行人都罰得好甘」、「就算行人斷斷續續過斑馬線，大多數司機會選擇停住等」。

駕駛者駛近斑馬線應減速，預備在「讓路」線前停下；如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。

司機駛近斑馬線應減速 預備在「讓路」線前停下

根據運輸署網頁顯示，如出現片中髹有黑白間條紋，兩旁有「之」字形白線的斑馬線，除了給予控制車輛交通指令外，也警告作為駕駛人，可能有行人正在該處橫過，或等候橫過馬路。駛近斑馬線時，駕駛者需留意是否有等候橫過馬路的行人（特別是兒童、長者及殘疾人士），亦應減速，預備在「讓路」線前停下。另外，如有人踏足「斑馬線」上，駕駛者則需停車。

（facebook「車cam L（香港群組）」）