驚！台貨車載貨「比車身還寬」還掉東西下來　網友揭行業黑暗真相

大貨車裝載貨物時，必須遵守多項安全規範，以確保行車安全與道路秩序，其載貨的寬度不可超過車身，高度也有相關限制。有網友近日在台灣路上遇到一台大貨車，該車車上的貨物過大，已明顯違規，甚至還有貨物從車上掉落，令人看了膽戰心驚。



一名網友在爆料公社發文分享一支影片，影片中可見一台大貨車車上堆滿貨物，貨物的寬度已超過車身，似乎也沒有完全固定，在行駛途中甚至還有紙板掉落，讓他直呼：

超長、超寬、超扯，後面的車要超哪邊都不對，還掉東西下來。

一名台灣網友分享一支影片，可見一台大貨車車上堆滿貨物，貨物的寬度已超過車身，在行駛途中甚至還有紙板掉落。（爆料公社Facebook）

一名台灣網友分享一支影片，可見一台大貨車車上堆滿貨物，貨物的寬度已超過車身，在行駛途中甚至還有紙板掉落。（爆料公社Facebook）

一名台灣網友分享一支影片，可見一台大貨車車上堆滿貨物，貨物的寬度已超過車身，在行駛途中甚至還有紙板掉落。（爆料公社Facebook）

一名台灣網友分享一支影片，可見一台大貨車車上堆滿貨物，貨物的寬度已超過車身，在行駛途中甚至還有紙板掉落。（爆料公社Facebook）

其他人紛紛留言：

「超好笑的，看他危險，竟然不是快速超過他，而是屁顛屁顛的跟在他後面？」

「唯一缺乏的就是沒有引導指揮車，雖然技術可以，但大白天載運特殊鋼構件真的很危險」

「我不檢舉人的，不過看到這種我也會檢舉，真的太離譜、太危險」

「怎麼我申請的長寬高重的通行證可以在核准路線大白天跑，還未必須要導引車？還是我在平行世界？」



有人分享物流界的違法現況：

常理是這樣，接電話的小姐不曉得要運什麼，該派什麼車，連自己派出去的車斗幾尺都沒概念。打電話叫車的人，也覺得把尺寸告知，小姐就會曉得該怎麼安排、怎麼堆疊，車到現場，往往就是你看我、我看貨，然後回報貨運行，貨運行又問現場該怎麼處理，最後只好司機硬著頭皮運走。

台灣貨車載貨須遵守《道路交通安全規則》，不得超過核定總重量或橋樑載重限制，變更載重登記的小貨車也不得超載。貨物裝載須均勻分配，不得超出車頭，若後方伸出超過車輛全長的30%，需懸掛警示標識。裝載寬度不得超過車身，高度則限大型車4米、小型車2.85米。大貨車運輸貨櫃須使用聯鎖裝置，不得超出車身，未符合規範的傾卸框式大貨車不得裝載砂石或土方。此外，貨車欄板必須扣牢，以確保行車安全。

若汽車在裝載貨物時，其裝載的整體物品有超重、超長、超寬或超高的情形，即屬違規，駕駛人將面臨新台幣三千元以上九千元以下的罰鍰，並可能被要求立即改正或禁止通行。

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