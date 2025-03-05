燒味舖售未熟豉油雞如刺身　港男理論遭拒退全款　店員：你已吃光

出售未煮熟食物還不肯退全款予顧客？有港男近日於長沙灣一間燒味舖購買了一盒豉油雞，享用時赫然發現雞肉仍未煮熟，「完全好似刺身咁」，他拿着咬過幾口、還剩下很多雞肉的盒，折返燒味舖欲更換，怎料店員態度差劣，指出他已「食晒」，又拒絕退全款，港男忿而在網上公審燒味舖。網民看過影片，認為許多雞件根本未吃過，紛紛斥責店員「煮得唔夠熟仲要大聲夾惡」、「咁嘅態度，快啲執咗佢喇」，又着港男報食環署。



有港男近日於長沙灣一間燒味舖購買了一盒豉油雞，享用時赫然發現雞肉仍未煮熟，「完全好似刺身咁」。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

燒味舖出售未熟豉油雞 港男：刺身咁

該港男於fb群組「香港突發事故報料區及討論區」發文，公審長沙灣一間燒味舖售賣未煮熟的豉油雞，「食到個雞翼中間個位，完全好似刺身咁！有冇搞錯！仲有少少漂白水味！極度唔乾淨！」，他欲拿回燒味舖更換，店員卻不願，還想收他錢。

港男上載了一段1分39秒影片，可見他折返燒味舖理論，女店員指出「你都食咗㗎啦喎，食都食晒㗎啦喎」，港男反問「食晒？」，女店員續說「你呢個唔係食晒啦咩」，港男不滿指「我應該食咗兩隻，或者一隻，係咁上下咋嘛，你話我食晒？」。

港男折返燒味舖理論。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

男店員開盒檢查港男帶返燒味舖的豉油雞。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

男店員不肯退全款：你食咗落去㗎嘛

此時，負責開盒檢查的男店員表示，「扣錢囉，你食咗咪扣囉，扣返啲出嚟囉」，港男問「扣幾錢呀？」，男店員說「你睇下幾多錢，扣多幾錢」，港男不滿道「你畀啲生嘢我食仲要我畀錢呀」，男店員不肯退全款，按隻計算，「兩隻咪14囉，7蚊一隻呀」，港男指出「即係你畀啲生嘢我食，仲要我畀返錢你」，男店員大聲指「咁你食咗落去㗎嘛」。

港男不滿未獲退全款，「你唔畀我退係咪」，男店員否認不肯退款，「我冇話唔畀你退喎，我而家係咪唔畀你退先」，港男遂問「使唔使收我錢」，男店員指着膠盒問「咁你食咗又點呀？我呢啲又點先？」。兩人就退款問題爭論不休，直至影片結束仍未有定案。

女店員指出「你都食咗㗎啦喎，食都食晒㗎啦喎」。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

負責開盒檢查的男店員表示，「扣錢囉，你食咗咪扣囉，扣返啲出嚟囉」。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

網民：唔食又點知唔熟？

網民留言批評燒味舖店員態度，「食咗兩嚿又話食晒，換咗畀人做好少少留住個客啦！」、「唔食又點知係生？唔食又點知唔熟？」、「雞翼唔值錢都要嘈，唔X識做生意」，提議港男報食環署，「直接拎返盒嘢call食環到場，佢一身蟻」，又呼籲街坊罷買，「間舖自己申請，附近街坊識做」。