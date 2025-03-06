「公屋停車場停泊$300萬豪車」瘋傳！目擊者：又話清理公屋富戶？

【公屋／公屋富戶／舉報濫用公屋】政府加強打擊濫用公屋，但本港網絡近日流傳1張相片，指在某公屋停車場發現停泊1部估計車價高達300萬元的平治（Benz）Mercedes-Maybach系列超豪華車，上載相片的網民質疑「又話清理公屋富戶嘅？」。



相片引來網民熱議，不少人認為樓主應向房屋署舉報，「舉報咗先啦，房署會查㗎啦」。但亦有網民估計，這部可能是改裝車或公司車，車價未必達數百萬元，也未必計入個人資產限額。



本港網絡近日流傳1張相片，指在某公屋停車場發現停泊1部估計車價高達300萬元的平治（Benz）Mercedes-Maybach系列超豪華車。（資料圖片）

公屋停車場停泊疑似超級豪華車

公屋停車場停泊超級豪華車？有街坊於連登討論區以「又話清理公屋富戶嘅」於連登討論區發布相片，指某公屋停車場停泊一輛疑似名貴房車，留言問「呢架幾錢」。

這部車背面寫上「MAYBACH」，印有平治（Benz）標誌，附有中港車牌。（連登討論區）

從相片見到，這部車背面寫上「MAYBACH」，印有平治（Benz）標誌，附有中港車牌，晚上時間停泊在露天停車位。根據「Price汽車」格價網，平治Mercedes-Maybach系列車輛價格昂貴，賣價由數十萬元至近300萬元。

根據「Price汽車」格價網，平治Mercedes-Maybach系列車輛賣價由數十萬元至近300萬元。（「Price汽車」格價網）

網民估是改裝車或公司車

網民看過照片議論紛紛，有網民估計，這部可能是改裝車或公司車，車價未必達數百萬元，也未必計入個人資產限額，「呢㗎嘢唔止190萬，同埋買得300萬嘅車嘅人，應該唔係普通得幾百萬身家會咁做，當然佢可能做司機揸返屋企」、「公司車唔畀？」、「好有機會係公司車，見過部RR泊咗喺公屋車場早出晚歸」、「呢架用vito（車價較便宜）改㗎」、「Vito加個章」、「佢自己貼logo咋，入面已經見到後面兩排櫈」、「有人買咗公屋，買豪車冇問題」。

不過亦有網民指出，無論如何應先向房屋署舉報，「舉報咗先啦，房署會查㗎啦」、「一定要搵房署check 下，呢架MAYBACH限量van」。

房委會公屋富戶政策 入息、資產限額超這個數需遷出

根據香港房委會「公屋富戶」政策，1人家庭每月入息超過公屋入息限額五倍（64,700元），或資產超過公屋入息限額100倍（1,300,000元），才需要遷出單位。限額按家庭人數增加，如10人以上家庭為例，每月入息超過329,750元，或資產超過660萬元，才需要遷出單位。