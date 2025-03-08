生智慧齒需照X光！驚見大牙表面露「笑哈哈」　網民笑瘋：真齒笑

做牙科檢查時，不時需要做X光以檢查牙齒狀況。較早前日本有民眾因為生智慧齒，到牙科診所做X光檢查時，居然看見大牙表面露出如「笑哈哈」般模樣，甚至連醫生都表示「我以前從未見過這種情況」，她拍下照片和網民分享。有網民笑指「太可愛了」，不過有人覺得牙齒「笑容」令人心寒，「惡魔般的笑容」、「有點可怕」。



日本有民眾看牙醫並照X光時，看到牙齒表面露出微笑般模樣，被網民調侃「真齒笑」。（《世界微塵裏》劇照）

生智慧齒見牙醫 做X光檢查見牙齒如露「笑哈哈」

該求診者在X（前稱Twitter）帳號「marin05231」發帖，指她因為生智慧齒的關係，到牙科診所做X光檢查，意外看見牙齒表面尤如正「微笑」，連醫生都表示「我以前從未見過這種情況」。從樓主上傳的照片所示，智慧齒因橫向生長，直接頂住大牙，大牙牙齒則像個人臉，露出「笑哈哈」模樣，仔細留意還會發現智慧齒中間像是有個心型。

大牙牙齒表面像個人臉，露出如「笑哈哈」模樣。（X圖片）

網民笑稱：堅・齒（恥）笑

照片引來網民熱議，許多人都覺得離奇又好笑，「堅・齒（恥）笑」、「也是一顆珍貴的牙齒！太可愛了！」、「微笑的骷髏骨頭」、「那個笑臉確實讓我笑了」、「微笑是一種世界性的語言」。不過有留言就覺得牙齒笑得有點滲人，「惡魔般的笑容」、「有點可怕」、「佢話：『你試下剝咗我呀』」、「你剝我唔到」、「她有一張可愛的臉，但她做的事情令人厭惡，會慢慢讓你覺得害怕」。

（X＠marin05231）