偶像級空手道黑帶美少女「一次拔4顆智慧齒」 被指臉腫如洪金寶
撰文：中天新聞網
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20歲的日本武術正妹安井南是空手道黑帶和劍道高手。
最近她在社群貼出的臉腫如大包的照片，表示拔完4顆智慧齒，隔天早上一醒來就變這模樣，自嘲「彷彿被踢兩下迴旋踢」。
粉絲留言：怎麼變成洪金寶？ 點圖放大看更多安井南照片：
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身為2024年的日本水天使小姐，安井南常在許多場合大秀她耍雙截棍的功夫，她17日在全身麻醉下拔完智慧齒，隔天臉頰腫了兩倍大，麻醉消了感覺隱隱作痛。
不少粉絲紛紛留言回應：
「雖然臉腫，但還是很可愛」
「好像松鼠」
「怎麼變成洪金寶？」
更有人說她成了《龍貓》裡的妹妹次子。
身高170厘米的安井南從小就學習武術，擅長空手道和劍道，她在網上一段耍雙節棍的影片吸引超過400萬觀看次數，在去年1月的日本小姐比賽中，她也大秀空手道功夫，吸引全場目光。
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