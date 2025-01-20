偶像級空手道黑帶美少女「一次拔4顆智慧齒」　被指臉腫如洪金寶

20歲的日本武術正妹安井南是空手道黑帶和劍道高手。



最近她在社群貼出的臉腫如大包的照片，表示拔完4顆智慧齒，隔天早上一醒來就變這模樣，自嘲「彷彿被踢兩下迴旋踢」。

安井南不僅是空手道黑帶和劍道高手，還是選美佳麗，美貌與實力並重。（IG@yasaiminami）

安井南不僅是空手道黑帶和劍道高手，還是選美佳麗，美貌與實力並重。（IG@yasaiminami）

粉絲留言：怎麼變成洪金寶？ 點圖放大看更多安井南照片：

+ 11

身為2024年的日本水天使小姐，安井南常在許多場合大秀她耍雙截棍的功夫，她17日在全身麻醉下拔完智慧齒，隔天臉頰腫了兩倍大，麻醉消了感覺隱隱作痛。

不少粉絲紛紛留言回應：

「雖然臉腫，但還是很可愛」

「好像松鼠」

「怎麼變成洪金寶？」



更有人說她成了《龍貓》裡的妹妹次子。

身高170厘米的安井南從小就學習武術，擅長空手道和劍道，她在網上一段耍雙節棍的影片吸引超過400萬觀看次數，在去年1月的日本小姐比賽中，她也大秀空手道功夫，吸引全場目光。

【延伸閱讀】日本鐵布衫美少女爆紅 捱重拳不動如山 原來是空手道重量級冠軍（點圖放大瀏覽）：

+ 8

延伸閱讀：

鈴木一朗搶全票進名人堂 前隊友回憶「直擊外野餐廳」神蹟

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】