台灣知名媒體人楊月娥在假期南下嘉義參加喜宴，返程時搭高鐵被滿滿的人潮嚇到，好不容易等到第二班車才能擠上去，卻遭一名年輕美麗的女乘客喝斥「下去」，溝通不成只好下車。



沒想到「轉身看見新風景」，被站務人員引導到其他車廂，還覓得一個靠窗空位，一路坐回台北，直呼感恩。這段搭高鐵的經驗，讓她深覺感慨：

運氣這事真難說。

台灣知名媒體人慘遭「年輕貌美女乘客」斥喝趕下高鐵 劇情神展開（01製圖）

美女拒絕移進車廂多次吼叫「下車」 楊月娥竟「因禍得福」（點圖了解更多）：

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楊月娥在臉書發文，一開頭就寫道「我被轟下高鐵」。她表示228連假南下嘉義喝喜酒，沒訂到回程票，只好去排自由座，但被高鐵滿滿人潮盛況嚇到，等到第二班車才好不容易擠進車廂。但才剛踏進車廂，就遭眼前一名年輕美麗的女子吼：

不要再上來了，擠不進來，下去。

雖遭到怒吼，楊月娥仍和氣的詢問：「能往車裡走嗎？」此時，身後的一名女子也開口問：「可以上去嗎？」沒想到，車內的那名美女又再吼一次「下去」。楊月娥仍保持冷靜，平和地對那位美女說：

收假，人多，大家都不容易。

之後就轉身下車。

沒想到，剩不到10秒就要發車的時候，高鐵站務人員表示「前面車廂開放站位」，要大家趕緊往前走。楊月娥夫妻立馬跑起來，鑽進商務艙車廂，再被引導至5號車廂，而且竟然在站滿人的車廂裡幸運的發現一個靠窗空位，還能一路坐回台北，讓她直呼感恩。

楊月娥表示，這次的高鐵乘車經驗，先被吼又被轟下車，然後還能另外找到位子坐，讓她深感「運氣這事真的很難說」，也藉由祝福新人，強調善意的溝通很重要：

好好說話是藝術，好命是說出來的。

切莫讓惡言葬送了幸福。

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