台女分享高鐵這一幕「照片藏亮點」 網民：男人的快樂就這麼簡單
撰文：聯合新聞網
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「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客，一隻手拿著便當，另一隻手則拿著手機拍攝便當。
然而照片中卻藏著「可愛亮點」，隨即吸引逾萬名網友朝聖按讚，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。
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照片中可見，該名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。
原PO回覆網友時還原始末，指出男乘客在拿起手機拍下「可愛便當」後才開始享用，自認「看了心情變很好，所以瞬間就拍下來」。
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貼文一出便引起廣大網友們共鳴，紛紛留言讚道：
「有趣的靈魂」
「可愛，生活變簡單，心情也變美了」
「這樣的男人，很可愛！」
「光這個舉動就覺得好可愛喔」
「他眼中可愛的便當，妳眼中可愛的他」
「生活的另類儀式感」
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對此，網友們也猜測男子用意，認為有可能是和孩子分享有趣日常：
「拍給孩子看的」
「拍給孩子看的：你看～爸B的便當好像天竺鼠車車」
另一派網友則認為，背後理由恐相當「現實」，可能只是在報銷出差旅費，更開玩笑表示「不是拍給小孩就是小三」。
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