台女分享高鐵這一幕「照片藏亮點」　網民：男人的快樂就這麼簡單

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

「搭高鐵遇到很可愛的一幕」，一名女網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見高鐵上一位男乘客，一隻手拿著便當，另一隻手則拿著手機拍攝便當。

然而照片中卻藏著「可愛亮點」，隨即吸引逾萬名網友朝聖按讚，直呼「男人的快樂就是這麼簡單」。

點圖放大瀏覽相關照片及網民反應：

+11
原以為台灣破舊又落後　脫北美女搭高鐵驚呼：在朝鮮坐火車像乞丐日本女子趕不上地鐵　「出賤招」插雨傘逼開門　車長一奇招阻上車武漢女搭地鐵遭男子「頂了幾下」　下車見褲上大片精液報警驗DNA

照片中可見，該名男乘客拿著高鐵便當，以毛豆、枸杞等食材，為便當中的排骨點出眼睛、鼻子和嘴巴。

原PO回覆網友時還原始末，指出男乘客在拿起手機拍下「可愛便當」後才開始享用，自認「看了心情變很好，所以瞬間就拍下來」。

【延伸閱讀】日媽媽便當一日一留言爆笑又毒舌　阿仔情人節食白果慘被二度傷害（點圖放大瀏覽）：

+16

貼文一出便引起廣大網友們共鳴，紛紛留言讚道：

「有趣的靈魂」

「可愛，生活變簡單，心情也變美了」

「這樣的男人，很可愛！」

「光這個舉動就覺得好可愛喔」

「他眼中可愛的便當，妳眼中可愛的他」

「生活的另類儀式感」

【延伸閱讀】高鐵MMA｜小童狂踢椅背惹不滿　兩家家長暴力互毆　結局後悔了（點圖放大瀏覽）：

+17

對此，網友們也猜測男子用意，認為有可能是和孩子分享有趣日常：

「拍給孩子看的」

「拍給孩子看的：你看～爸B的便當好像天竺鼠車車」

另一派網友則認為，背後理由恐相當「現實」，可能只是在報銷出差旅費，更開玩笑表示「不是拍給小孩就是小三」。

台男坐大陸高鐵與乘客衝突　狂爆粗要求單挑　網民：丟盡台灣人臉瘋傳「大媽高鐵煮飯」影片　座底插座駁電飯煲　2細節令網民起疑高鐵MMA｜臭腳大叔脫鞋「車廂飄滿鹹魚味」　拒絕穿回鞋子爆互毆台藝人方芳：祖國高鐵一等座舒服過｢台灣省｣商務座　歡迎回家看看台男搭高鐵聞到潮濕異味　狂聞自己對鞋確認超尷尬　抬頭驚見真相中國高鐵列車試驗最高達時速486公里　由落後到帶領全球的大逆襲西安地鐵驚現黑衣怪人　「頸部歪折如喪屍」嚇壞乘客　被警方帶走

延伸閱讀：

他見台灣婚紗全都「深V款」掀論戰！ 過來人解惑：婚後就包裝起來了

泰勒絲紅在哪？網友曝2特質超圈粉：美國樂壇第一人道歉：連假人太多

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

兩岸奇趣
高鐵
便當
熱話
台灣
聯合新聞網