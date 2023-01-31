超唔舒服遇著車廂逼爆唯有死撐 下秒竟出現「白馬大叔」暖心拯救
撰文：聯合新聞網
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乘坐公共交通工具時，若是碰到高齡者、孕婦等行動不便的人士，讓座給對方便是一種基本禮儀。
不過，除了這些外表就能看出需要讓座的人以外，根據當下個人狀況的不同，也可能有其他需要被讓座的人。
近來一位日本網友，就碰到一段這樣的事情……
網民睇完紛紛讚個大叔超紳士 點圖放大閱讀：
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根據日本媒體「grape」報道，住在東京的日本twitter網友「senseiwakame」近來分享，表示他有一次下班後，因為疲勞身體不舒服，但是電車又是客滿狀態，因此他也只好一邊站著搭車，一邊閉目養神忍耐著。
此時，坐在senseiwakame前面，外表看起來約40歲的一位男子，察覺到他看起來身體不適，於是決定主動讓座，還告訴他「抱歉沒有第一時間發現，請坐吧」。這份溫柔而帥氣的舉動，讓他得到救贖之外，更在心中表示以後也要成為這樣的人。
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其他網友也紛紛表示「天使現身了」、「還是有這樣的人存在」、「白馬大叔」、「光是要主動說出來，就需要勇氣了」、「好溫柔」、「不舒服時還是別勉強直接坐的士吧」、「令人尊敬的紳士」。
「我以前不舒服要吐時，也碰到一位上班族男性幫忙」、「20多歲因為唸書超累，在車上站著打瞌睡，結果前面的男子就讓座給我了」。
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