車廂驚見「虐童虐到小便失禁」尿液流滿地　網民籲下次遇到應咁做

台灣火車上疑似爆出「虐童」事件！



16日晚上一名乘客在從宜蘭到台北的列車上，驚見一名長輩對小朋友「呼巴掌」，小弟弟可能情緒失控，當場尿褲子，嚇到乘客馬上傳簡訊通報台鐵人員。

該乘客在Dcard上以「台鐵上目睹虐童」為題發文，表示搭火車時上車就入睡，結果被「大大小小的的巴掌聲」給驚醒，才發現一名約莫7～10歲的小弟弟被一名大姐姐打巴掌，讓原PO急得趕快傳訊息給台鐵，請專員來處理……

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原PO發文表示，因為巴掌聲非常響亮，驚醒後與小弟弟對視，才發現該名小弟弟「左臉頰紅了一片」。弟弟最終壓不住難過的心情，很小聲地崩潰哭了，抽抽噎噎的令原PO心疼。

之後，該名小弟弟也疑似壓力過大，當場尿褲子，液體蔓延到前方座位，原PO最終傳簡訊給台鐵處理，結果除了清潔人員來拖地以外，沒有其他人來關切，原PO也懷疑，遇到這種事情可以報警處理，或者通報社福機構嗎？深怕小弟弟在這樣的家庭下長大會有陰影。

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貼文一出全網都怒了，網友見狀紛紛都替小弟弟打抱不平，表示一定會馬上報警。網友說，「撇開虐童不講，他們吵到乘客也是事實！就我的經驗好像也只能報警」、「是我就直接打110報警，並且講電話大聲講：『現在是Ｘ號班次Ｘ節車廂，目前Ａ站與Ｂ站之間，車上有人虐童，請立刻派員警到B站上車關心孩童人身安全』」、「絕對可以報警，相關資訊網絡人員會蒐集，而且打臉一定會派社工評估」、「應該通報家暴，這孩子太可憐了，怕到都尿失禁了」。

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也有社工留言建議，如果下次遇到這種狀況，可以直接報警處理，警察會通報社政，會派出社工關懷孩子的身心安全。

此外，也有人建議，如果車廂遇到緊急狀況，可以直接撥打台鐵客服電話，請列車長過來處理。

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