危險！電單車女乘客「竹籃當頭盔」　網民嚇窒：以為係內地鄉下影

視法例和安全為無物？日前有網民於社交平台駕駛群組上傳照片，顯示1名電單車女乘客疑將竹籃當作頭盔般佩戴，故疑惑貼圖詢問「係咪真係得㗎？」。有網民看過照片後表示震驚，「我以為張相係內地邊個鄉下影」，揶揄「同裸跑一樣，搵嘢遮住塊面就唔會尷尬」；不過有留言覺得始終沒有看到女子正面，難以斷定對方是否真的沒有佩戴合適頭盔，「或者入面真係（有）頭盔呢，個籃係唔想用隻手揸住」。



有女乘客搭乘電單車時，被拍到疑似以竹籃當成頭盔般佩戴。

電單車女乘客「將竹籃當頭盔」佩戴

有網民在facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖，顯示1名穿着黑衣的女子坐於電單車後座，左手扶着座墊，右手則扶着套在頭上的竹籃，樓主懷疑對方將竹籃當作頭盔般佩戴，故疑惑問道「係咪真係得㗎？」。若然仔細留意，當時天橋上的私家車都是掛上黃色為底色的車牌，加上附近的建築物，相信事發於香港灣仔的堅拿道天橋。

黑衣女坐在電單車後座，左手扶着座墊，右手則扶着套在頭上的竹籃。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

網民震驚不已：以為係內地邊個鄉下影

帖文一出瞬間惹來網民訝異，「我以為張相係邊個鄉下影」，又調侃「佢主要想扮到（竹籃）好似一件貨物咁，可惜事與願違」、「夠膽就乜都得㗎啦！」、「有事擋一擋，好過無」、「擋到啲沙石」、「同裸跑一樣，搵嘢遮住塊面就唔會尷尬」。惟有人覺得未能看到女子正面，未能斷定對方是否真的沒有佩戴合適頭盔，「或者入面真係（有）頭盔呢，個籃係唔想用隻手揸住」。

乘客未戴上認可防護頭盔 可被罰款5,000元及監禁3個月

根據香港法例第374F章《道路交通(安全裝備)規例》第3條「電單車駕駛人及乘客須戴防護頭盔」，任何人除非戴上認可防護頭盔，並繫緊頭上，否則不得駕駛電單車或作為電單車乘客。任何人違反此條文或規例，即屬犯罪，可處以罰款5,000元，及監禁3個月。

（facebook「車cam L（香港群組）」）