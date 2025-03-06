白居二2025懶人包｜申請時間/資格/入息資產限額/按揭　做錯1事DQ

【白居二2025／白居二2024懶人包／申請資格／申請時間／地點／資產審查／樓盤】「白表居屋第二市場計劃（白居二）2024」現正接受申請，3月26日晚上7時截止。到底什麼是「白居二」？「白居二」如何申請？申請資格？入限及資產限額？轉讓限制？按揭？以下申請10大須知一一話你知。



「白表居屋第二市場計劃（白居二）2024」現正接受申請。（資料圖片）

白居二2025須知1｜什麼是白居二？

「白居二」全名是「白表居屋第二市場計劃」，是房委會於1997年6月起推出。「白居二」下，房委會資助出售單位業主可在毋須補地價下，將居屋單位轉售予符合資格的白表申請者。

白居二2025須知2｜申請時間及截止時間

白居二2025申請時間由2025年3月6日開始，至2025年3月26日晚上7時正截止。

白居二2025申請時間由2025年3月6日至3月26日晚上7時。（資料圖片）

白居二2025須知3｜申請方法

白居二2025申請者可透過郵寄、投遞箱及網上申請遞交申請表，詳情如下。

申請表郵寄地址：

郵寄地址是「九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第四層平台白居二小組」，信封面註明「白居二2024」。要留意，郵寄申請表以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理。

申請表投遞箱開放時間及地點：

投遞箱放置於「九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第一層平台（近港鐵樂富站A出口）」。開放時間為2025年3月6日至2025年3月26日（包括星期六、日及公眾假期），上午8時正至晚上7時正。

網上申請連結及時間：

白居二2025年網上申請時間為2025年3月6日早上8時正至2025年3月26日晚上7時正，申請者必須在申請截止時間前完成申請及繳付申請費，截止時間以申請系統時間為準。

白居二網上申請連結：請按此

白居二2025申請者可透過郵寄、投遞箱及網上申請遞交申請表。(房委會網頁)

重複申請會DQ

要注意，申請者只可選擇上述其中1種途徑遞交申請，如在網上已成功遞交申請，申請者及／或名列申請表上的家庭成員毋須再郵寄或親身遞交申請表之紙本，反之亦然。任何人士只能名列於本計劃1份申請內，否則會被視作重複申請；如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，所有申請一律作廢，已繳付的申請費不會獲得退還，亦不能轉讓。

白居二2025須知4｜申請資格

以下為白居二2025申請資格：

1）申請者可以為一人申請者或家庭申請者



2）申請者須在申請截止日期當日（2025年3月26日）已年滿18歲及必須成為所購買單位業主，並須在香港居住滿7年，申請者及名列申請表上的家庭成員在香港的居留不受附帶逗留條件所限制（與逗留期限有關的條件除外）。未獲香港入境權人士不能包括在申請表內



3）由申請截止日期之前的24個月（即2023年3月27日）起計，直至簽訂臨時買賣合約當日，申請者及其名列申請表上的家庭成員不得擁有或與他人共同擁有任何香港住宅物業



4）申請者及所有家庭成員均無接受任何房屋資助



申請者只可選擇其中1種途徑遞交申請，重複申請會取消資格。（資料圖片）

白居二2025須知5｜申請費

白居二2025申請費250元。

白居二2025須知6｜入息及資產限額

白居二2025申請者及名列申請表上的家庭成員的每月家庭總收入及總資產淨值不得超過下列限額：

白居二2025須知7｜配額

白居二2025配額共6,000個，當中包括4,500個「一般配額」及1,500個新增的「青年計劃（白居二）」配額。1,500個「青年計劃（白居二）」配額將會全數撥予40歲以下青年家庭申請者及青年1人申請者。

選擇參加「青年計劃（白居二）」的家庭申請者及1人申請者，除須符合「白居二」的申請資格外，還必須符合下列規定：

1）申請者須在本計劃申請截止日期當日已年滿18歲，及在申請開始日期當日（即2025年3月6日）須為40歲以下。



2）該青年申請者必須成為所購買單位的業主或其中1名聯名業主（不論申請表上的成年家庭成員是否青年）。除因永久離開、去世或社會福利署署長提出的其他體恤理由外，該名青年申請者名字日後不得從房屋署及房協持有的業主紀錄中刪除。



白居二2025須知8｜轉讓限制

由買方買入經「白居二」購買的「居屋第二市場」／「住宅發售計劃第二市場」單位的轉讓契據日期起計兩年內，該單位不可在房委會「居屋第二市場」或房協「住宅發售計劃第二市場」出售，房委會或房協都不會回購該單位。買方成為業主後，可於繳付補價後在公開市場轉讓或出租該單位，至於何時可繳付補價，要參照個別屋苑轉讓限制。

倘「白居二」買家購買「出售居者有其屋計劃單位 2019」或以後銷售計劃中首次出售單位，而該單位仍然在限制期內，該買家在交易首兩年內既不能在公開市場轉售，也不能於第二市場轉售其單位。房委會容許個別「白居二」買家在情況必要時，可向房屋署署長申請批准，豁免交易後首兩年內不可在第二市場轉售單位限制，有關特殊情況包括但不限於破產、因家庭收入大幅下降而導致難以償還按揭貸款等。

白居二2025配額共6,000個，當中包括4,500個「一般配額」及1,500個新增的「青年計劃（白居二）」配額。（資料圖片）

白居二2025須知9｜按揭

就「居屋第二市場」按揭安排，居屋／綠置居單位按揭保證期最長50年；租置計劃單位按揭保證期最長同樣是50年。在首40年，房委會會為白表申請者向參與銀行或財務機構提供單位估值或買價（以較低者為準）最高90%按揭貸款保證。在第40年以後至第50年，房委會會向參與銀行或財務機構就按揭貸款提供最高為單位估值或買價（以較低者為準）80%按揭貸款保證。

假如資助出售單位買家所需的按揭成數為80%以上，可向參與銀行或財務機構查詢是否需要申請及參加香港按證保險有限公司（按證保險公司）按揭保險計劃，房委會已與按證保險公司達成協議，按證保險公司會讓第二市場計劃下資助出售單位白表申請者申請按揭保險計劃，從而取得最高90%按揭貸款。

另外，在第二市場計劃出售的居屋／綠置居／租置計劃單位按揭還款期最長30年。

白居二2025須知10｜查詢熱線

房委會銷售及白居二熱線：2712 8000 （由1823代為接聽）