港鐵女生領口大「走光」！2男狂偷窺她胸部　霸氣阿婆1招KO獲讚

【窺淫／不雅】這樣看女性胸部也太不禮貌了吧！有港女在社交媒體發布影片，指乘搭港鐵時有1名女生穿着「領口大」衣服「走光」，沒想到身邊有男生「偷窺」其胸部之餘，更大聲叫個朋友一起看，令女生感到害怕，幸好坐女生旁邊的阿婆霸氣使出絕招「護花」兼「KO」2名男生，大讚「阿婆好嘢」。



影片引來網民熱議，大部份人都批評相關男生行為離譜，「猥瑣」、「管好自己對眼真係咁難？」、「而家好多賤男，自己對眼都控制唔到，衰過畜生」。也有網民認為只望幾眼沒有問題，「思想太守舊」、「睇下都唔得？」。



乘搭港鐵時，小心被人偷窺。（示意圖／資料圖片）

港鐵女生「走光」遭2男狂偷窺

該港女3月8日於社交平台threads發布影片，指乘搭港鐵時，看到有女生由於衣服「領口比較大」而「走光」，女生自己未有發現，詎料有男生故意站在其旁邊「裝佢」，更「公諸同好」大聲叫其朋友一同「看」。

阿婆霸氣護花KO偷窺男

樓主表示，面對此情況，女生感到「好驚」，幸好這時坐在女生旁邊的阿婆在袋中取出衣服給女生遮蓋，並大聲霸氣說「唔好畀隔籬嗰啲X街仔睇蝕晒！」，令樓主大讚「阿婆好嘢」。

網民看過帖文議論紛紛，大部份人都批評相關男生行為離譜。（示意圖／資料圖片）

網民批2男離譜：係咪可以報警拉窺淫？

網民看過帖文議論紛紛，大部份人都批評相關男生行為離譜，「大聲叫個frd睇係咩事」、「猥瑣」、「管好自己對眼真係咁難？」、「而家好多賤男，自己對眼都控制唔到，衰過畜生」、「咁樣睇法係咪可以報警拉窺淫」。也有網民認為只望幾眼沒有問題，「思想太守舊」、「睇下都唔得？」。

不過亦有網民質疑事件真偽，指樓主上載的影片不是現場影片，而且網上之前亦有流傳相似故事，只是場景從「港鐵」變成「巴士」，懷疑樓主是「偷文博流量」。