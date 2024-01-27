女童拒飲水疑被外傭掌嘴　港女貼圖盼父母知悉　1點被反指疑誤會

雙職父母忙於「搵食」，通常會將子女交托外傭照顧。有女子發文指較早前搭乘屯馬線時，目擊有女童因拒絕喝水，被疑似外傭女子掌嘴巴，其後對方大哭，故拍下照片，盼女童父母能知悉事件。帖文引來網民關注，有人指外傭樣貌惡形惡相，「我會報警，喺公眾地方都可以咁，返到屋企發生咩事都無人知」；亦有人質疑相中根本沒有證據顯示女童被打，對方亦捉緊外傭手臂，「睇得出感情係幾好」，所以不敢妄下判斷。



有港女搭乘屯馬線，稱目睹女童因拒喝水而被外傭掌嘴。（FB「聘請工人姐姐關注組」圖片）

樓主在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」發文，指事發於去年12月20日下午3時許，她於天水圍站搭乘屯馬線開往烏溪沙方向列車，車上遇見1名年約45歲以上，疑似為外傭女子，帶住1名年約2歲的女童，估計對方於屯門站或兆康站上車。

樓主指女童當時一直很乖坐於外傭身旁，中途外傭曾遞水瓶給女童，女童叫了兩聲表示拒絕，便被外傭用手正面打了嘴巴兩下。雖然她沒有表面傷痕，但女童之後大哭，樓主亦被嚇到拍下當刻畫面，眼見外傭沒有進一步行動，她才於錦上路站下車。

照片引起網民熱議，「姐姐個樣都好惡下」、「希望家長睇到」、「如果係我一定會問佢Boss電話，直接打畀個小朋友媽媽」、「我會報警，接受唔到將小朋友畀呢啲人湊，喺公眾地方都可以咁，返到屋企發生咩事都無人知」；又有同為人母的網民支持樓主發文，「我都係靠一位多事嘅陌生人，先知我工人日日帶住我女衝紅燈過馬路」。

但有留言指不敢妄下判斷，「無一張相影到個工人打小朋友，個小妹妹個樣完全唔討厭個姐姐喎」，又指女童依偎外傭，「睇得出感情係幾好」；又有人質疑「有無人諗過呢個係媽媽（面相有點似）」，其他人就反駁「就算係媽媽都唔應該體罰啦」。

樓主事後解釋，事發太突然，所以沒有拍到女童被打，稱「我過去問她（外傭），她如果說沒有打，我也沒有證據，但如果因為我的說話觸動她，她回家對女童做什麼我也不會知道」。加上女童沒有傷痕，報警也沒有用。另外車速令女童無法坐穩，大部份時間都是她用手捉緊外傭保持平衡，「而姐姐寧願用雙手捉住手上的袋」，所以只能發文，盼女童父母知悉事件多加注意。

（FB「聘請工人姐姐關注組」）