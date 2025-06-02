28歲男消瘦求醫證患胃癌！初期症狀不明顯　醫指「2壞習慣」所致

「熬夜傷身」聽得多，但很多都市人仍忽視了當中危害。內地1名28歲男子近日因為上腹痛、消瘦疲倦等不適求醫，結果竟發現患上胃癌，而醫生認為男子患胃癌與他作息不良有關。原來男子習慣性熬夜，每天不到凌晨2、3時都不睡覺，而且常常深夜進食，再睡到翌日下午才起床起飯，長期「一餐飽一餐餓」加上熬夜惡習，最終拖垮身體患癌，需切除大部份胃臟以保命。



內地1名28歲男子習慣性熬夜，加上長期「一餐飽一餐餓」，近日證實患上胃癌。（示意圖，非當事人。GettyImages）

2年內常熬夜

綜合內媒報道，福建省莆田市1名28歲男子過去2年間一直作息不穩，每日都熬夜至凌晨2、3時，令生理時鐘出現紊亂。而且他的飲食習慣亦欠佳，飲食不定時，又常常夜間進食，然後凌晨睡覺到下午2、3時再起床吃飯，長期「一餐飽一餐餓」。

男子最終需切除大部份胃臟。（示意圖／GettyImages）

證患胃癌需切除大部份胃臟

最近男子頻繁出現上腹部疼痛，身體變得消瘦，伴隨疲乏症狀，於是到醫院檢查，結果證實罹患胃癌。福建醫科大學附屬協和醫院胃外科醫生謝建偉主任於3月5日為男子進行手術，將男子三分二的胃部切除，並徹底清除其胃周淋巴，他表示所幸男子發現尚算及時，其治癒可能很大。

謝建偉指男子家族無腫瘤病史，而男子患上胃癌的主要原因相信與長期生活習慣不良有關，因為長期熬夜及不規律飲食的相互作用，促使胃癌出現。

醫生指，都市人時常熬夜，其實對身體影響甚深。（GettyImages）

熬夜影響細胞代謝

他解釋，一般人只擔心熬夜影響翌日精神，卻不知熬夜對身體傷害甚深。正常情況下，身體器官會在夜晚進行休息、修復，褪黑等激素會正常分泌，調整身體機能。但如果長期捱夜則會擾亂生理時鐘，令激素分泌失衡。而由於細胞正常代謝受影響，發生突變或惡變的風險亦會增加；同時熬夜令免疫力下降，癌細胞更易肆虐。

飲食不定時傷害胃黏膜

另外，三餐不定時及長期飢一頓飽一頓的飲食習慣，亦會傷害胃部。他表示，胃是「守時」器官，到了要進食的時候就會自然分泌胃酸等消化液，如果沒有定時進食又時餓時飽，胃中缺乏可消化食物，消化液就會刺激胃黏膜。久而久之胃黏膜會受損且難以修復，容易出現胃炎、胃潰瘍，而在胃黏膜長期受損及修復的過程中，細胞癌變的機會亦會增加。

三餐不定時會傷害胃部。（GettyImages）

3類人士更應定期檢查胃部

謝建偉表示，要預防胃癌需要保持規律作息及健康飲食，還要定期檢查身體。胃癌早期可能只會出現偶爾胃部不適、消化不良等，症狀不明顯，故容易被忽視。但定期進行胃鏡檢查，則可以在早期發現胃部病變，及時治療增加痊癒機率。他提醒，患有幽門螺旋桿菌感染、長期有胃部不適症狀，及生活習慣不良的人士，更應定期接受胃部檢查。

（綜合）