代糖可致癌？醫生列代糖3大好處　用這種糖取代精製糖最安全

【代糖／精製糖／糖尿病／心血管疾病】現今不少人使用代糖取替傳統食用糖，希望讓食物保持甜味之餘，同時減少攝取熱量，減低患上心血管疾病機會，但不少人對代糖有疑慮，包括擔心致癌風險。台灣有醫生根據目前醫學證據，列出使用代糖的好處及潛在危險，指雖然代糖被國際癌症機構列為可能致癌因子，但其致癌性需更多證據佐證。他認為代糖適宜「偶爾吃、適量吃」，但不鼓勵大量食用，亦建議大家選用甜菊糖、羅漢果糖等天然甜味劑。



不少人使用代糖取替傳統食用糖，希望讓食物保持甜味之餘，同時減少攝取熱量，減低患上心血管疾病機會，不過也有人擔心長期食用代糖或有致癌風險。（示意圖/Pixbay)

文中列出代糖3大好處

內分泌新陳代謝及肥胖症專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，根據目前醫學證據，指出代糖的好處及壞處，並提供選用代糖的建議。

蔡明劼指，代糖甜度通常是蔗糖數百倍，只用少量即可以達到相同甜味，而且代糖熱量極低，取代糖份可以降低總熱量攝取，有助控制體重。他又表示，代糖結構與糖不同，不會使血糖上升，對糖尿病人或需要控制血糖人士有所幫助。不少外國的糖尿病治療指引也建議，可以適量使用代糖取代精製糖。加上，代糖可作為滿足口感的選擇，喝含有代糖的水、梳打水可讓飽足感提升，適合偶爾想吃甜又擔心血糖或變胖的人。

代糖有潛在壞處 其致癌性仍需更多證據

不過使用代糖都亦有潛在壞處，蔡明劼表示，有研究指出人工代糖可能讓飢餓感提高，反而造成體重增加，不過他指影響體重的因素眾多，其他研究亦呈現不同結果，所以該說法尚未有定論。另外有研究發現，人工代糖可能影響腸道菌叢的平衡，增加壞菌比例，導致胰島素產生阻抗，但蔡明劼表示使用代糖會否導致糖尿病仍待研究。

至於大眾最關心的一點，則是代糖是否會致癌。蔡明劼指，國際癌症研究機構（IARC）於2023年確實將阿斯巴甜（代糖）列為2B級可能致癌因子，和咖啡酸、汽油屬於同一等級，但他強調這些物質的致癌性仍需更多證據佐證。

內分泌新陳代謝及肥胖症專科醫生蔡明劼指國際癌症研究機構（IARC）於2023年確實將阿斯巴甜（代糖）列為2B級可能致癌因子，和咖啡酸、汽油屬於同一等級，但他強調這些物質的致癌性仍需更多證據佐證。（facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」)

代糖適合食用嗎？可「偶爾吃、適量吃」

究竟代糖是否適合食用？蔡明劼認為代糖適宜「偶爾吃、適量吃」，如同對紅肉、酒精等致癌物的態度，但他不會鼓勵大眾大量食用，亦希望大眾理解代糖不是吃一口就會生病，無須過度焦慮。

蔡明劼建議以天然代糖如甜菊糖、羅漢果糖等取代，稱目前沒有證據顯示使用天然代糖會損害健康，因此可以優先當作糖的替代品。（示意圖/Pixabay)

優先選擇甜菊糖、羅漢果糖

蔡明劼亦建議，若對人工代糖如阿斯巴甜、糖精等有疑慮，可考慮以天然代糖如甜菊糖、羅漢果糖等取代，稱目前沒有證據顯示使用天然代糖會損害健康，因此可以優先當作糖的替代品。

蔡明劼指，總括而言適量使用代糖取代糖份有效減少熱量攝取及控制血糖，不過長期大量攝取就可能帶來潛在風險。他建議大家要根據個人的狀況適度使用，並持續關注相關研究進展。

（facebook專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身 」）