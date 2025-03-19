趕醫院見親人最後一面！小巴司機忘記提落車　乘客1句詛咒極無品

無論心情再差都應為自己「積口德」，避免因衝口而出的說話而傷人！有港女搭小巴時，遇到有乘客疑趕赴醫院見親人「最後一面」，但因不熟路關係，已於上車時示意司機，希望到達沙田醫院時可提醒她下車。惟司機忘記事件，直至過了數站後，女子開聲才被乘客告知已過站，氣憤不已遂於下車時詛咒司機，「佢斷氣嘅話，跟你一世呀！」。樓主不滿婦人口出狂言，稱「真係只有心腸壞先講得出呢句」。



事件引來網民抨擊婦人缺德，「司機要專心揸車，無責任記晒每個乘客嘅落車地點」、「人哋提係bonus，落車係自己責任」、「辛苦司機要受呢啲癲婆氣」。不過另有人覺得應體諒婦人心情，「面臨親人生死關頭時，人（係）可以失去理智的」、「一個心急嘅人講一句說話，係咪大罪到唔值旁人體諒？」。



有婦人搭小巴趕去醫院見親人最後一面，因未獲司機提醒下車，詛咒對方被批「心地差」。（示意圖／資料圖片，非涉事小巴）

婦人趕赴沙田醫院 示意司機到站時提醒下車

「一個人心地差，真係一句說話已經睇得出」，該女乘客在threads帳號發文，指日前搭乘小巴，有婦人上車時已經向司機表明，指她需要於沙田醫院站下車，但她或許因不熟路，所以請司機到站時提醒她，而司機之後「無咗回事」，沒有停於沙田醫院站。

司機忘記提醒落車 慘遭婦人詛咒

直至已經過了1至2個站後，該婦人主動開聲提醒「司機，你記住沙田醫院停喎」，其他乘客紛紛表示「過咗啦喎」，司機亦即時向婦人道歉，並教對方可以於下個站下車，行至對面「坐返轉頭」，但婦人仍深深不忿，下車前更詛咒司機，「佢斷氣嘅話，跟你一世呀！」。

乘客批婦人心地差：心腸壞先講得出呢句

樓主指，平日搭乘小巴都會於下車時對司機稱「唔該，師傅」，但她當日和司機表示謝意時，只獲淡淡回覆「嗯， 唔使」，令她「個心幾唔舒服」。樓主指，明白婦人當時急着去醫院探望親人，「不過幾急幾忟，呢句說話都不可取」，認為「真係只有心腸壞先講得出呢句」，盼藉事件勸他人日常保持善良和寛容，對待所有人和事。

婦人因司機未有提醒下車而過站，詛咒對方「佢斷氣嘅話，跟你一世呀！」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民圍轟婦人口出惡言：當人提係奉旨？

帖文一出，許多網民紛紛批評涉事婦人，「咁X趕仲坐小巴」、「司機要專心揸車，無責任記晒每個乘客嘅落車地點，個女人自己無做好功課，點可以怪返司機唔記得提落車轉頭」、「人哋提係bonus，落車係自己責任，無任何人要為另一個人負責」、「可以自己一路睇住Google Maps，check住自己係咪就快到目的地」、「佢自己都有責任望下四周， 咁大間醫院都要過咗2個站都唔知」、「個司機聽完一定全日都好唔開心，呢啲傷人又對件事無幫助嘅說話，真係唔應該講」、「辛苦司機要受呢啲癲婆氣」。

有人勸體諒婦人心情：未經他人苦，莫勸他人善

但有意見覺得「未經他人苦，莫勸他人善」，勸予網民應體諒婦人心情，「一個心急嘅人講一句說話，係咪大罪到唔值旁人體諒？」、「面臨親人生死關頭時，人（係）可以失去理智的，亦可能真係無錢搭的士，少啲judgement（批判），話晒一家唔知一家事」、「未必係心地差，有時情緒到嘅時候就會衝口而出，尤其呢啲情況」、「如果司機promise會叫個女人落車，但忘記了做不到，個女人躁都好正常」。

（threads＠janiceeetaiii）