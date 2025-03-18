家寧被指強奪眾量級經營權「竟與Andy領相同薪資」聲明列4點澄清

YouTuber「眾量級」的Andy指控前女友家寧與家人奪走頻道經營權，讓他分手後一無所有，家寧所屬的「群海娛樂」公司於11日發6點聲明反擊，卻被Andy拍影片打臉；如今家寧發出4點聲明，透露對於公司的實際收益狀況皆不知悉，與Andy皆僅按月領取相同薪資及獎金。



家寧發出4點聲明，透露對於公司的實際收益狀況皆不知悉。（截圖）

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理鴻法律事務所代本所當事人張家寧女士聲明稿

聲明如下：

一、 YouTube 頻道『眾量級 CROWD』(下稱『眾量級頻道』)為本人與王崇睿先生（Andy 老師）於 2016 年共同創立，因頻道業務與日俱增，為了專注於內容創作，二人於 2018 年時與曾淑惠女士共同成立 『群海娛樂股份有限公司』(下稱『群海公司』)，並委由曾女士擔任董事長，負責頻道相關之商業營運與財務管理，本人及Andy老師則分別擔任公司董事。自群海公司成立以來，本人與 Andy老師皆僅按月領取相同薪資及獎金。

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二、 本人與 Andy老師多年來雖共同擔任群海公司董事，惟並未實際參與公司營運，對於公司之實際收益狀況，皆不甚知悉。本人曾數度請求群海公司提供財務資料，惟皆未獲妥適回應。眾量級頻道為本人與Andy老師共同創立，頻道上傳之影片皆為二人心血結晶，故對於 Andy 老師表示未獲得應有之報酬，本人完全理解，且贊同相關收益應公平分配，使二人的付出皆能獲得應有保障。本人現既為群海公司股東及監察人，亦將就財務資料不明一事，與律師研擬後續對策。

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三、 由於本事件涉及家人及前伴侶間之爭議，事發以來本人內心深感煎熬，未及於第一時間出面回應。惟本人身為公眾人物，有義務回應外界相關質疑，本人亦將儘速針對本事件拍攝影片親自對外說明，絕不逃避。

四、 對於本事件造成社會紛擾，本人深表歉意，對於各界批評與指教， 本人亦虛心接受。又本人去年創立之『秘月期 POPOO』YouTube 頻道，未來將以個人名義成立公司或工作室，相關之業務經營及收益， 皆與群海公司無涉，謹併予說明。

家寧所屬的「群海娛樂」公司於11日發6點聲明反擊，卻被Andy拍影片打臉（IG@chianing_baby）

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謹代聲明如上。

理鴻法律事務所 郭柏鴻律師 李牧宸律師

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