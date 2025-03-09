百萬美少女網紅Steph Bohrer「被機師浪漫表白」 空姐留言潑冷水
撰文：中天新聞網
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美國一名百萬網紅正妹在機場偶遇一名機師用「餐巾紙寫情話」方式表白，但後者並未留下聯絡方式。她在TikTok曬出這一有趣經歷後引發網友熱議，許多人猜測這名機師是已婚人士。
據《紐約郵報》（New York Post）6日報道，現年23歲的史蒂芙（Steph Bohrer）擁有精緻面容和姣好身材，因分享旅行和生活方式內容而走紅，在TikTok上有100萬粉絲。
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近日，史蒂芙在TikTok曬出一段影片，自稱在機場時遇到有機師經過她時，在她的水杯旁留下一張棕色餐巾紙，隨後就離開了。她發現餐巾紙上寫著：
我走過全世界，而你是其中最美的女人。
但沒有留下名字和聯絡方式。
這一浪漫舉動令史蒂芙十分興奮，但也對這名陌生機師感到好奇：
我甚至沒看到他的臉。
史蒂芙在TikTok分享了這段經歷後，不到兩天便獲得了超過1700萬個讚，6000多則留言，其中有不少留言大潑冷水：
「他可能已經結婚並有五個孩子了。」
「他沒有留下電話號碼，因為他是某人的丈夫。」
「他飛到哪兒可能都會說這句話。」
還有自稱空服員及前機師妻子的人斷言：
他已婚，而且每天都會說這句話。
不過，也有網友表示沒必要潑史蒂芙的冷水：
「就讓女生平靜地接受無附加條件的讚美吧。」
「如果這個女孩相信童話故事，那就沒有錯。」
還有人稱讚這名網紅的美貌配得上這一讚美：
我還想誰能美到這個程度……原來是史蒂芙，就沒錯啦。
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