【Andy家寧分手風波】YouTube頻道「眾量級」事件延燒，讓不少人關注情侶婚前的財務分配狀況。



對此，台灣律師林智群表示，情侶最常見的就是一起存結婚基金，但分手後錢就不知去向。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

Andy家寧風波｜分手才知陷財務黑洞？律師揭男士常墮這「騙局」（01製圖）

婚前基金是男方必賠的陷阱？結不結得成婚也要蝕 點圖放大看看林律師的意見：

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林智群在臉書表示，說到婚前被騙的事情，自己看過很多案例，最常出現1種情況，就是女生說一起存結婚基金，男生超開心，覺得這個女生真的很棒，願意跟自己有未來。

林智群進一步表示，接著雙方每個月拿2到3萬（台幣），繳了幾年後卻分手了，這種就是被倒會了；不過也有走到結婚的，然後結婚的費用還是叫男生出，這種是目前還沒被倒會，但被續了一個幾十年的約：

這才是真正的財務黑洞，男生要好好保護自己。

貼文一出後，多數網友都表示：

「以前常常取笑收入全交給老婆、女友管理的人，如果被趕出家門，全部身家只剩一條內褲而已，沒想到是真的會發生」

「男生出門真的要學會保護好自己」

「錢丟到水裡還會撲通一聲，丟到黑洞就無聲無息了」

「千萬不要共用帳戶，各管各的錢」

「結婚就是一個被騙的過程，不管婚前還是婚後，男女都一樣」

「這種事件應該與性別無關，不管男女都可能會發生」



Andy嘆經營了10年頻道卻發現不是自己的，分手後一無所有，生活窘困。（IG@andy1994x）

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台灣網紅眾量級Andy早前指控前女友家寧一家人8大罪狀，透過影片親述遭奪權、斷金援過程，引起關注。（IG@chianing_baby）

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