家寧母女澄清6點反擊Andy　ChatGPT列4點質疑：敢公開財務報表嗎?

台灣百萬YouTube頻道「眾量級」情侶檔Andy與前女友家寧母女鬧翻，Andy苦訴沒拿到應有的收益外，連董事職位也被拔除，經營10年頻道赴付之東流，然而，家寧母女昨（14）日透過聲明進行6點澄清，反倒更幫Andy的說詞添了一份可信度，愛針砭時事的「異色檔案」DK則提出2點核心問題，認為家寧母女根本沒想回答爭議。



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DK迅速瀏覽一遍家寧母女的聲明，整理出2個關鍵問題，「財報為什麼不能公開？」，根據Andy的控訴，他從來沒看過公司帳本，現在要求查帳，公司卻遲遲不給看，行為很奇怪：

「如果一切合法、分配合理，那公開財報不就能讓爭議結束？但現在公司只發聲明，卻沒有提供任何數據，這樣只會讓人覺得詭異，財務分配到底有沒有問題？」



家寧母女昨（14）日透過聲明進行6點澄清。（截圖）

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另外DK對「Andy的薪水真的合理嗎？」打上問號，他認為公司避重就輕，只說「固定薪資＋獎金」是雙方共識，但DK懷疑不符合頻道實際收益，「頻道一年賺多少？分潤比例怎麼算？如果頻道年收入上千萬（台幣、下同），但Andy每月薪水5.5萬這樣的分配模式真的合理嗎？」他認為若家寧一方要站穩腳跟，應當公開財務報表，否則更啟人疑竇。

Andy每月的薪水只有5.5萬（台幣）。（截圖）

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另有網友詢問ChatGPT的看法，程式也直指家寧一方「否認指控，強調一切合理化」，但沒有提出具體證據，表示雖然聲明書提到固定薪資是兩方合意，卻沒公開金額，讓人懷疑合理性，而且Andy雖貴為股東，但實際獲利多少卻不得而知。另外，家寧方反咬Andy曾變更頻道帳戶、獨吞收益，恐怕有限制Andy權限之嫌疑。至於商標和車輛登記的爭議，程式回應「試圖合理化登記方式，但沒有Andy的『利益歸屬』爭議」，最後更質疑狠批：

「敢公開財務報表嗎？」



ChatGPT也認為家寧一方站不住腳。（爆廢公社）

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