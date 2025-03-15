Andy反擊家寧母女　揭眾量級營收「破一億台幣」大部份被張家獨佔

台灣網紅CP「眾量級」分手撕破臉，家寧母女日前洋洋灑灑列出6點聲明，反控Andy「於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶」。Andy在15日凌晨火速拍片回擊，直接披露頻道6年營收粗估超過1億（台幣、下同），而他的固定薪資，每一筆算下來總共為695萬：「每一筆有憑有據，金額跟您提到的差距甚大，如果您已經算好，也結算好我相應的報酬，那請您公開您的算法。」



Andy在15日凌晨火速拍片回擊，直接披露頻道6年營收粗估超過1億。（截圖）

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Andy表示，他去年改頻道營收地址，還傳訊給家寧：「我只是想把頻道盈利打開，無任何用意，眾量級頻道永遠屬於我和你的，請您別擔心。」但沒想到隔天就直接被封鎖：

「被拔掉之前盈利都是進入張爸爸和張媽媽的個人外幣帳戶，也不是我的個人外幣帳戶。」



既然家寧聲明認為Andy收入遠不止月薪5.5萬，Andy希望張家人能算清金額跟公開帳冊，並反擊家寧媽媽說：

「您為了保障我跟張家寧的生活，為何公司設立股權您是佔50％呢？而不是我跟張家寧各佔50％，最後我只佔25％，現在您說成我只是借名登記股東的員工。」



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而且家寧聲明中提及「王先生目前仍為登記股東」，但Andy反問：「代表這句話您還認為我是股東，但為何不讓我查帳呢？還說我查帳就是恐嚇。」喊話張爸爸能盡快把清楚的帳冊跟金流給他，讓此事趕快落幕。

Andy 個人頻道目前已突破200萬訂閱，他隨後在凌晨4點多的時候發文表示：

「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你。勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛。」



家寧母女日前洋洋灑灑列出6點聲明，反控Andy「於特定期間內，曾自行變更頻道收益分配至個人帳戶」。（IG@chianing_baby）

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