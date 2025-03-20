公園女子摘花捧走一大袋！正義港男喝止跟拍　網民斥：應拉佢坐監

公園的花朵是用來美化環境，供市民大眾觀賞，絕不應私自採摘，但卻有缺德女子將公園花朵據為己有。有港男於網上發文公審，指有1名女子在香港仔海濱公園採摘種在花圃內的花朵，而且摘了一大袋，他見狀便大聲喝止，女子則若無其事地離開。由於附近並無公園職員，樓主只好追着拍片嚇走採花女子。



網民留言讚賞港男「好彩你有上前制止，謝謝你」、「多謝你見義勇為出聲話佢」，同時批評女子「呢啲花都摘，正X街！」、 「最討厭係咁自私自利嘅人！」，有人指採花女子已犯法，「應該拉佢坐監，公共花園花農努力美化環境，佢就破壞公共環境」。事實上，在公園採摘花朵的確犯法，罪成可被罰款及監禁；如屬私人地方，則可能干犯盜竊罪。



有港男於網上發文公審，有女子在香港仔海濱公園胡亂採摘種在花圃內的花朵，摘了一大袋。（Threads影片截圖）

香港仔海濱公園內見女子採摘花朵

該港男於Threads發文指出，3月16日下午約5時在香港仔海濱公園目擊有女子胡亂摘花，「我見到佢一手啪朵繡球花落嚟」，他忍不住大聲喝止，「喂，小姐，摘得嘅咩呢啲花？」。女子聽到後「立即扮無事擰歪面行開」，由於附近並無公園職員，於是樓主「唯有追住佢影嚇走佢」。追拍期間，他發現女子早已摘了一大袋花，「睇真啲，原來佢一早已經摘咗成袋花！」。

港男跟拍女子，不斷提出質問。（Threads影片截圖）

港男拉近鏡頭，明顯見到女子手上的袋中裝有多支不同種類的花。（Threads影片截圖）

港男拍片斥責 女子若無其事離開

港男上傳了2段影片，其中1段影片見到正在追拍女子，說道「呢個人唔知做咩，睇下，摘晒公園啲花」。女子等候升降機離開時，港男問「你邊度嚟㗎你」，女子看了港男一眼，但未有回答。港男拉近鏡頭，明顯見到女子手上的袋中裝有多支不同種類的花，「睇下，成袋都係，喺個公園仔（摘花）」。

另1段影片，港男邊拍攝花圃邊說，「啱啱先見到佢喺度摘啲繡球花，我唔知佢摘咗幾多棵，呢度俾佢摘爛咗呢啲」，可見綠葉上光禿禿，明顯少了幾棵繡球花，港男批評女子「不知所謂」。

可見花圃綠葉上光禿禿，明顯少了幾棵繡球花。（Threads影片截圖）

有網民留言指出，在鴨脷洲海傍見到同一名女子，當時她同樣拿着一大袋花。（Threads圖片）

網民斥：破壞公共環境

有網民留言指出，在鴨脷洲海傍見到同一名女子，當時她同樣拿着一大袋花。不少網民批評女子破壞公園環境及毀壞公物，呼籲樓主報警，「可以報警，破壞政府公物，係入得罪嘅」、「應該拉佢坐監，公共花園花農努力美化環境，佢就破壞公共環境」，有網民說「居然夠膽摘呢啲花，花圃啲植物係噴晒藥」。

有網民表示，在其他公園也見過有缺德人士摘花，「我上次喺南昌公園又係見到個大媽摘，佢仲公然畀人睇佢搞得幾靚，我就用手機影低佢畀職員睇」、「田灣成日有啲人摘花，XX完又繼續」。

在公園採摘鮮花屬犯法

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在任何遊樂場地內，將任何泥土、草皮或植物移去、切除或更動，或者將任何樹木、灌木或植物的幼芽、花朵或葉摘去或損壞，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，違者一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁14天。根據《郊野公園條例》，未經許可，不得在郊野公園或特別地區內，切割、摘取或根除任何植物或植物的任何部分，不論該植物是活的或是死的，否則最高可處罰款2,000元及監禁3個月。

另外，如擅自採花的地點屬私人地方，則可能構成盜竊罪。根據《盜竊罪條例》，任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬盜竊，循公訴程序定罪後，最高可處監禁10年。