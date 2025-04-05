的士車資$399.9！司機想收$400　乘客說「唔好」後續竟另給這金額

的士司機服務態度常遭人詬病，但如果態度好也會有回報。有的士司機在網上分享遇到好乘客的經歷，他指與客人在車上傾談，轉頭便到達目的地，車資399.9元，司機問乘客收400元好不好，「如果你想我找$0.1我都有嘅」，豈料對方答「唔好」，卻給了司機800元，他認為太多拒絕收下，可是對方叫他收下可早點收工，司機最後欣然接受了這400元貼士。



帖文引來網民熱議，「論傾計的重要性」、「和氣就生財」、「恭喜好司機遇到好乘客，工作順利」，也有同行替他高興，「好開心，我最多都係收過50蚊貼士 」。



車資顯示為399.9元，樓主想收400元，乘客初時拒絕，原來是想給更多做貼士。（Threads圖片）

車資399.9元乘客拒付400元

有的士司機在Threads上發文，分享近期好運經歷。他指接載幾位乘客後，彼此「有傾有講」，隨後順利到達目的地，車資顯示為399.9元，樓主便問其中一名女乘客，「$400啦好唔好？如果你想我找$0.1我都有嘅」，豈料對方答「唔好」。樓主感到愕然，不過女乘客原來是想給貼士，給他「800蚊唔使找」，樓主感到不好意思拒絕收下，但終不敵對方誠意，「收咗佢，早啲收工休息啦，Bye！」。

樓主收400元貼士 大讚乘客是5星級客人

樓主不敢相信自己會收到400元貼士，「今朝都無扶阿婆過馬路，點解會咁幸運」，他又大讚那幾位乘客是5星級客人。

樓主與乘客「有傾有講」，收到400元做貼士。（《降魔的》劇照）

網民替樓主高興

帖文引來不少網民及同行回應，有人讚賞樓主服務態度好，「和氣就生財」、「論傾計的重要性」、「恭喜好司機遇到好乘客，工作順利」。

有人問「到底傾咩傾到咁開心」，樓主回應「傾佢喺蘭桂坊俾人拒載」。有的士行家則羨慕樓主「好開心，我最多都係收過50蚊貼士 」。