清明節3個生肖易撞邪！掃墓10大禁忌懶人包　忌用4種水果拜神

【清明節／掃墓】清明節是華人慎終追遠的大日子，今年清明節落在4月4日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「清明節三個生肖容易卡到陰，10大禁忌」影片，提醒大家清明掃墓，多注意保平安。



清明節是華人慎終追遠的大日子。（資料圖片）

【圖輯】點圖放大看「清明節十大禁忌」懶人包👇👇👇

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三生肖容易卡到陰：

屬雞

少去山邊、或是溪流多的地方，容易聚陰。

屬蛇

少去大樹下、或是很多森林覆蓋處，容易聚陰。

屬猴

別去焚燒紙錢的地方、太冷地方，也容易聚陰。

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小孟老師也加碼分享清明節十大禁忌，有些是寧可信其有，也不要不信邪。

清明九大禁忌



清明節禁忌／一、不要進出老宅

清明節有很多往生靈魂出沒，進入老宅，容易遇到戀宅靈體。

清明節禁忌／二、下午五點前掃墓

早上九點、下午三點是陽氣最重時刻，是最好掃墓時間，這時間宜拜拜。下午五點為陰陽交界時間，容易遇到不潔之氣。

清明節禁忌／三、不要去家中放祖先牌位的朋友家

祖先清明容易回家，祖靈可能會和客人擦肩而過。體質弱的人容易感冒生病。

清明節禁忌／四、掃墓完別直接回家

容易將晦氣、陰氣帶回家，建議掃墓完到熱鬧地方走走再回家。

清明節禁忌／五、清明當天禁慾

家中如果有祖先牌位，祖先會回來。當天禁止打麻將，家中有音響喇叭，看電視音量都不要大聲，避免吵到祖先安寧。

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清明節禁忌／六、這些水果不要拜

番石榴：象徵容易被欠錢

番茄：像血

香蕉：象徵招（蕉）你來

釋迦：象徵佛祖頭

清明節禁忌／七、不要穿新鞋上山

鞋國語讀音同「邪」，穿新鞋容易招邪。

清明節禁忌／八、不要拍照

掃墓不宜拍照攝影，避免拍到不潔東西，也會對祖先不禮貌。

清明節禁忌／九、當日壽星不要掃墓

因為當天生日為喜氣，而掃墓是煞氣，這樣會沖煞，或一定要去，可以帶艾草前往掃墓。

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清明節禁忌／十、不要拜親人以外的墓

如果是外人陪同朋友掃墓，身分並非親人，建議站在旁邊看就好，不要亂點香，以免對方祖先跟你回家。

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