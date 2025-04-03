清明節3個生肖易撞邪！掃墓10大禁忌懶人包 忌用4種水果拜神
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【清明節／掃墓】清明節是華人慎終追遠的大日子，今年清明節落在4月4日，清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，「清明節三個生肖容易卡到陰，10大禁忌」影片，提醒大家清明掃墓，多注意保平安。
【圖輯】點圖放大看「清明節十大禁忌」懶人包👇👇👇
+16
三生肖容易卡到陰：
屬雞
少去山邊、或是溪流多的地方，容易聚陰。
屬蛇
少去大樹下、或是很多森林覆蓋處，容易聚陰。
屬猴
別去焚燒紙錢的地方、太冷地方，也容易聚陰。
【相關圖輯】2025年12生肖開運絕招 屬蛇犯太歲卻是成長良機 屬馬賺錢藏危機（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+32
小孟老師也加碼分享清明節十大禁忌，有些是寧可信其有，也不要不信邪。
清明九大禁忌
清明節禁忌／一、不要進出老宅
清明節有很多往生靈魂出沒，進入老宅，容易遇到戀宅靈體。
清明節禁忌／二、下午五點前掃墓
早上九點、下午三點是陽氣最重時刻，是最好掃墓時間，這時間宜拜拜。下午五點為陰陽交界時間，容易遇到不潔之氣。
清明節禁忌／三、不要去家中放祖先牌位的朋友家
祖先清明容易回家，祖靈可能會和客人擦肩而過。體質弱的人容易感冒生病。
清明節禁忌／四、掃墓完別直接回家
容易將晦氣、陰氣帶回家，建議掃墓完到熱鬧地方走走再回家。
清明節禁忌／五、清明當天禁慾
家中如果有祖先牌位，祖先會回來。當天禁止打麻將，家中有音響喇叭，看電視音量都不要大聲，避免吵到祖先安寧。
【相關圖輯】這些生肖一夜暴富！屬豬默默耕耘累積財富 仲有一種人天生聚財（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
清明節禁忌／六、這些水果不要拜
番石榴：象徵容易被欠錢
番茄：像血
香蕉：象徵招（蕉）你來
釋迦：象徵佛祖頭
清明節禁忌／七、不要穿新鞋上山
鞋國語讀音同「邪」，穿新鞋容易招邪。
清明節禁忌／八、不要拍照
掃墓不宜拍照攝影，避免拍到不潔東西，也會對祖先不禮貌。
清明節禁忌／九、當日壽星不要掃墓
因為當天生日為喜氣，而掃墓是煞氣，這樣會沖煞，或一定要去，可以帶艾草前往掃墓。
【相關圖輯】做佢哋仔女最有錢！3大生肖女天生好旺小朋友 呢個生肖仲好旺夫（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+6
清明節禁忌／十、不要拜親人以外的墓
如果是外人陪同朋友掃墓，身分並非親人，建議站在旁邊看就好，不要亂點香，以免對方祖先跟你回家。
12生肖遇見愛情的最佳歲數 屬鼠「這年齡」更識溝通 易搵到真愛2025年四個生肖紅鸞星動 屬蛇犯太歲恐惹爛桃花 屬狗靠一招脫單12生肖男會被哪種女生馴服？屬兔愛溫柔型 甘願為對方付出一切12生肖深陷愛情的具體行為表現 屬虎會製造驚喜 屬雞會細心照料蛇年│名人御用命理師稱4生肖最衰 劉德華郭富城周杰倫有冇運行？盤點2025乙巳蛇年犯太歲生肖與六大禁忌 時運低切忌衝動行事
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】