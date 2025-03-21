「台版三上悠亞」引退？預告下本寫真是最後一本　揭曾拍攝時受傷

「台版三上悠亞」林莎主持實境節目《不在我的世界當勇者》，與胡宇威、李霈瑜（大霈）、楊奇煜（小煜）、郭芝吟（吱吱）、文姿云、喬瑟夫、超認真少年挑戰各種任務。



林莎外型甜美、親切有禮，節目中她為贏得比賽狠勁十足，在泥地裡抓著對手摔，讓男性夥伴看了都怕，她接受《TVBS新聞網》專訪，表示希望藉由節目讓大家看到強大的自己，更宣布即將「封奶」，明年發行人生最後一本寫真集。

「台版三上悠亞」林莎（IG@superlisa821）

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林莎自2019年推出個人寫真集出道，已推出5本寫真作品，天使臉孔、魔鬼身材的她有「台版三上悠亞」之稱。至於最近是否有新的寫真推出？林莎直言：

沒了！目前沒有新的計畫了，還有沒宣布，但目前沒有計畫，會想籌備最後一本，我有這個想法，不能無預警的就沒了，出一本告訴大家「這是最後一本了」。

考量年紀和工作規劃，林莎已在思考如何向大家告別寫真女星的角色，甚至早就想好書名為《莎青》，作為完結篇。原本今年要推出，但以目前時間完全趕不及，林莎說：

最晚是明年，今年要趕快籌備了，寫真出很多本了，想要有一本是用不同型態跟方式展現，該給的還是會給！

有別寫真書中的火辣清純模樣，外景激出了林莎最真實的樣子。林莎回想剛出道時，首次出外景就到韓國，分組玩遊戲要找拼圖，因跟另一位藝人同時發現拼圖，她全速衝刺要搶，臉意外撞上攝影機，「我撞到攝影機的角角，第一天整個破相！我們旅程有6天，眼睛這邊有一大道傷口」。還好馬上擦藥，沒有留下疤痕，她有被自己當時的拚勁嚇到，不時警惕自己注意安全。

在《不在我的世界當勇者》錄製那10多天，8人同住一個屋簷下，林莎和大霈、郭芝吟及文姿云同房，彼此的生活習慣也是一大考驗。林莎坦言一開始很害怕有人不小心坐到她的床、壓到她的枕頭，後來因為任務實在太操、勝負慾太強，早已不在乎有沒有人碰到，很意外自己如此轉變：「我只想要比賽，已經沒關係了，我睡外面的草皮也可以，第一天很維護，還帶了讓自己放鬆的東西，結果根本不用！」

林莎透露過程實在太想贏，每次結束競賽，一回房間情緒就湧上心頭，忍不住掉淚，女生宿舍是她最溫暖的避風港：

我需要她們，大霈身經百戰，跟她聊天發現她什麼都看好開，對於比賽、對於人生，我在裡面學到超多，知道原來很多事情不用這麼糾結。

《不在我的世界當勇者》週日晚間9點在台灣公視、公視＋同步播出。

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