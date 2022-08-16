性感女星林莎曬小背心性感照　網民聚焦背後塊鏡反射「隱形上衣」

台灣女星林莎儘管現年才28歲，卻因為火辣的外型加上天使臉孔，出道之後就快速累積粉絲。至今IG也有93萬位粉絲追蹤。喜歡跟粉絲分享心情的她，最近曬出收工照，只見她換上一套細肩帶上衣，嫵媚的看著鏡頭。恰巧背後就是鏡子，眼利粉絲發現她的這件服裝背後更藏著火辣亮點，不讓正面的緊繃上圍搶風采，轉身更有驚喜，也讓人直呼「眼睛不知道要放哪！」



林莎收工照藏亮點！

林莎最近透過Facebook曬出多張自己收工照，樂喊「收工回到家拍幾張自拍照，好久沒自拍今天工作完就突然下起大雨⋯還好成功上車沒淋濕！！也算是今天的小確幸啦(〃ω〃)」照片中的她一下對著鏡頭露出甜笑，一下又擺出迷人姿勢，水藍色的小背心更讓D cup好身材呼之欲出，背後的交叉設計也讓整片肉色肌膚看光光，相當多巧思的衣服可說是完美凸顯林莎好身材。

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照片曝光後，粉絲秒回「暈船了」、「仙女的模樣看幾次都不厭倦」、「林莎真的太美了」、「好看」、「拍多一點」不過也有人發現，林莎曬黑了，仔細看她身上可以發現一件天然色的「隱形上衣」看得出最近到處跑跑跳跳的她有好好度過歡樂的夏天。更有粉絲故意喊希望林莎可以被雨淋濕，這樣一來「就是粉絲們的福利了！」

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