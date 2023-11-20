「台版三上悠亞」林莎著肉色泳裝影性感寫真　網民以為佢冇著衫

擁有「台版三上悠亞」封號的性感女星林莎和元元是台灣演藝圈最受歡迎的寫真女神閨蜜檔，兩人前陣子在泰國旅遊時拍下許多性感美照，其中林莎一身裸色泳裝太過親膚貼身，讓人一度以為她沒穿衣服，更令人驚訝的是原來這系列美照，背後掌鏡的攝影師竟是閨蜜元元呢。



林莎裸色泳裝讓人誤以為沒穿

寫真女神林莎近期在Instagram釋出性感照，她穿著裸色泳裝在飯店泳池展現曼妙身材，美麗臉龐猶如出水芙蓉，起身時凹凸有致的身材展露無遺，濕漉髮絲和濕透身型展現極致誘惑魅力，猛然一看裸色和膚色巧妙融為一體，還讓網友誤以為林莎沒穿衣服，引來全網驚呼。閨蜜元元也在留言板下方表示：「太好看了….我真的很會拍」，讓網友笑稱她是「被寫真耽誤的外拍攝影師」。

【圖輯】點圖放大看更多林莎IG靚相👇👇👇

+ 25

閨蜜元元擔任攝影師

林莎前陣子為了幫閨蜜元元慶生，特地安排了一趟泰國曼谷閨蜜之旅， 兩位人氣寫真女神合體讓粉絲們又驚又喜！她們一起換上泳裝到下榻泳池拍攝性感照，畫面更是美得讓人不敢看呀！林莎在元元生日當天也許下願望：「就這樣永遠像今天一樣開心下去吧～」，這對正妹閨蜜的神仙友誼真是令人稱羨呢。

+ 46

泰國泳裝辣照看不完

林莎搶抓夏天的尾巴，今年夏末在泰國Chill度過，她笑稱：「在曼谷過夏天♡泳池 + 冰淇淋，大概是最快樂的那種！！」，當然也要應景地換上性感泳衣，到訪泰國的照片甚至有 80% 都在飯店拍的，讓她笑著嬌喊：「簡直⋯可以在這裡出一本寫真書了！？」，看來粉絲真的要感謝專業攝影師元元呢。

延伸閱讀：

GD 初步藥檢結果出爐！返家後發文：「一切都將回歸正常！」

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】