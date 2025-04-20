癡肥男運動節食減肥無效　做1手術甩走46公斤　解決2大健康問題

做手術才成功減重？台灣1名體重過高達131公斤（約288磅）男子，因病態性肥胖患上不少慢性疾病，需長期服藥，儘管男子努力節食、運動亦無法減重，經醫生評估下，決定接受「縮胃繞腸」減重手術。術後1年男子不但成功減走46公斤（約101磅），更擺脫糖尿病前期、與高血脂問題。醫生指現時減重方法眾多，目前較能長期維持減重方式則是「縮胃繞腸」手術，術後只要搭配良好飲食習慣及規律運動，就能確保減重效果長期維持。



34歲王姓男子體重高達131公斤，儘管嘗試飲食控制與運動等方式減重，決定接受俗稱「縮胃繞腸」減重手術。（AI生成圖片）

台媒報道，34歲、身高1.85米王姓男子，體重高達131公斤、身體質量指數（BMI）38.3，因病態性肥胖導致糖尿病前期、高血壓、睡眠呼吸中止症及膝蓋疼痛，需要長期服藥控制。王男儘管嘗試飲食控制與運動等方式減重，體重始終無法下降，經亞東醫院一般外科主任吳建明醫生評估後，王男決定接受俗稱「縮胃繞腸」減重手術。

「縮胃繞腸」手術後1年減46公斤

吳健明指「縮胃繞腸」手術歷時2小時，王男術後第3天即順利出院，術後1年體重更降至84.8公斤（約186磅），成功減重46公斤，不僅擺脫糖尿病前期與高血脂問題，睡眠呼吸中止症與膝蓋疼痛也改善。

吳建明表示目前較能長期維持減重方式是「縮胃繞腸」手術，只要搭配良好飲食習慣及規律運動，能確保減重效果長期維持。（示意圖/Unsplash)

吳建明表示，現時減重方法眾多，包括飲食控制、運動、藥物治療及手術等，各有優缺點，但單靠飲食、運動減重則難以維持。藥物治療雖有效，但停藥後體重易回升，甚至可能變得更胖。

「微創腹腔鏡減重」手術較能避免體重回升

吳建明提到，近期流行的「胃鏡縮胃」手術雖有一定效果，但費用較高且效果不及減重手術。目前較能長期維持減重方式則是「微創腹腔鏡減重」（縮胃繞腸）手術，術後只要搭配良好飲食習慣及規律運動，能確保減重效果長期維持。

吳建明指出「微創腹腔鏡減重」原理在於縮小胃容量或縮短小腸吸收長度，以減少熱量攝取與吸收，達到有效減重的目的。他強調手術要由專業醫療團隊評估病人的個別狀況，量身訂製最合適的治療方案，以確保安全性與治療成效。

世界衛生組織將肥胖列為疾病

吳建明提到，肥胖不僅影響外觀，更與多種慢性疾病密切相關，如高血壓、糖尿病、高血脂、心血管疾病、中風、睡眠呼吸中止症，甚至可能增加某些癌症的風險。世界衛生組織（WHO）已將肥胖列為一種疾病，若不積極控制，對健康造成嚴重影響，甚至縮短6至7年的壽命，因此有肥胖問題人士，建議要盡快檢查身體。

（綜合）