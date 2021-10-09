148kg肉男做縮胃手術「醫療器材遺留體內」台醫扮懵：我也不知道

台灣網紅胖虎（陳睿纁）坦承自己從小就胖，體重最高曾達到148公斤，曾去做縮胃手術，卻發生醫療疏失，台灣醫生將醫療工具留在他體內，至今都沒有取出。
胖虎在節目《醫師好辣》中透露，開刀後護理師清點醫療器材時，發現少了一個，懷疑東西留在他體內，還推去照X光確認是否有東西留在他體內，結果發現真的有，於是又再次進行手術，要將東西取出。
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但是醫生卻始終找不到，因為那個器材只有小姆指般的大小，最後只好縫合將他推出手術房，他醒來看到家人在哭，才知這件事。他詢問醫生這樣會有什麼影響？結果醫生回答「因為我第一次發生這個事情，我也不知道」。
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