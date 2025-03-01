減肥｜142公斤胖男靠「胃鏡縮胃手術」成功甩肉　醫生：不用開刀

33歲的林先生因為長期久坐、飲食不規律的習慣，體重一路飆升至142公斤，長年受肥胖困擾，不僅外型感到自卑，也出現高血壓、高血糖等健康問題。



透過胃鏡縮胃手術，術後僅4個月已減輕22公斤，血壓與血糖指數顯著改善。

林先生接受胃鏡縮胃手術後僅4個月已減輕22公斤，血壓與血糖指數顯著改善。（Facebook@中國醫藥大學附設醫院）

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林先生因繁忙的工作忽視健康，累積過多脂肪逐漸對身體造成負擔，近年來更因高血壓、高血糖等問題，被醫生警告有糖尿病及心血管疾病風險，林先生表示：

以前總覺得胖一點沒關係，但當身體亮起紅燈時，才真正意識到健康的重要。

除了健康隱憂，外型焦慮也讓林先生不敢參加朋友聚會，影響職場發展與人際關係，過去曾嘗試運動與節食，但減重成效不彰。

由於擔心手術及害怕開刀，在與中國醫藥大學附設醫院消化內科減重團隊討論後林先生選擇了胃鏡縮胃手術（Endoscopic Sleeve Gastroplasty, ESG），透過胃鏡從口腔進入胃部，利用特殊縫合技術將胃部縮小成管狀，減少食物攝取量達到減重效果，可以保留完整胃部結構的微創減重方式。術後僅四個月，林先生已經減輕22公斤，同時也重拾自信，積極參加社交活動。

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中國醫藥大學附設醫院消化內科減重團隊醫生吳宜樺表示，胃鏡縮胃手術是項無需開刀、安全性高、恢復快的微創減重方式，相較於傳統手術，副作用及風險低，已被多國認證納為減重治療標準指引，也有多篇文獻證實其安全性和長期有效性，特別適合不希望接受傳統減重手術的病人。

林先生術後食慾明顯降低少量食物便有飽足感，血壓與血糖指數顯著改善，以前走路除了容易喘和膝蓋痛，現在瘦下來連爬樓梯都不再那麼喘，因住院時間短恢復也很快，林先生一週內就回到工作崗位，恢復正常生活。

中醫大附醫消化系內視鏡腫瘤手術科主任丁俊夫醫生強調，胃鏡縮胃ESG手術對希望減重但嘗試過各種減重方式卻失敗的肥胖病人是良好的起點和機會，但所有的減重手術並非一勞永逸，病人術後仍需配合健康飲食調整及規律的生活管理，才是維持長期減重成效的關鍵。

中醫大附醫消化內科減重團隊提醒，減重不僅關乎外表，更攸關健康與生活品質，選擇適合的方式並搭配健康管理，才能真正達到長期且穩定的效果。

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