乳房腫痛誤當乳腺炎！42歲媽求醫揭患罕見乳癌　 1原因初期難發現

【乳癌／乳腺炎／哺乳期】台灣1名42歲女子因右乳突然脹痛及皮膚發紅，誤以為是乳腺炎，1周後未見改善前往就醫，檢查發現其右乳皮膚呈現橘皮狀、腋下淋巴結明顯腫大，最終確診患上侵襲性高及罕見的發炎性乳癌。醫生表示發炎性乳癌普遍沒有明顯硬塊，初期很難得到確切診斷，因此會透過粗針切片進行病理化驗。



42歲吳姓女子右乳房突然腫脹痛及皮膚發紅，求醫發現是發炎性乳癌。（示意圖/GettyImages)

皮膚呈橘皮狀、腋下淋巴結明顯腫大

台媒報道，當地1名42歲吳姓女子右乳房突然腫脹痛及皮膚發紅，以為是乳腺炎，1星期後症狀仍未改善前往求醫。觸診檢查後，醫生發現她右側乳房廣泛性紅腫，皮膚呈現橘皮狀、腋下淋巴結明顯腫大，超音波顯示乳房有皮膚增厚情況，透過粗針切片檢查後發現，竟是罕見的發炎性乳癌。

大千綜合醫院乳房外科醫生陳以涵表示，發炎性乳癌發生率只有約2%，但癌細胞侵襲性高，容易擴展至整個乳房。因為腫瘤細胞快速分裂及生長，阻塞乳房皮膚內的淋巴管，導致乳房出現廣泛性腫脹、發紅、發熱、疼痛等類似乳腺炎的症狀。由於發炎性乳癌普遍沒有明顯硬塊，很難初期得到確切診斷，因此會利用粗針切片進行病理化驗。

發炎性乳癌的侵襲性高，容易擴展至整個乳房。（示意圖／Shutterstock）

乳腺炎4大症狀 與乳癌症狀有不同

陳以涵指吳女過去產後哺乳時曾發生乳腺炎，因此當右乳突然腫脹時，誤以為是乳腺炎復發。但乳腺炎大多症狀則是局部乳房突然發紅發熱、腫脹疼痛等，部份伴隨發燒畏寒，觸壓乳房時會有膿瘍狀液體從乳頭或乳暈分泌出來，與發炎性乳癌症狀有不同之處。

服用抗生素兩周無改善 盡快就醫

陳以涵提醒，乳腺炎雖然大多發生在哺乳期婦女身上，但非哺乳期也可能發生。發炎性乳癌與細菌感染的乳腺炎不同，若服用抗生素一至兩周後仍未明顯改善，應盡快就醫，以免延誤治療時機。她亦建議女士定期接受乳房影像檢查，才能完整保護乳房健康，避免錯過治療的最佳時機。

（綜合）