旺角茶飲店「再睡5分鐘」飲品藏小蟲？顧客快飲完呻慘　店方回應

台灣人氣YouTuber滴妹開設的搖飲品店「再睡5分鐘」上月進軍香港，於旺角開設分店，店方於3月20日在社交平台透露，預告將於灣仔區再開分店！不過，日前就有顧客發文，指光顧旺角分店購買1杯飲品，搭乘地鐵時才發現杯內藏有1隻疑似小蚊滋，她當時已經快要喝完，無奈稱「（想）換都無得換」。有網民於是笑稱「蛋白質」，又調侃「大補」。



「再睡5分鐘」之後於帖文留言，並向事主致歉，「唔好意思，令你有唔好嘅消費體驗」，又強調「我哋絕對唔容許咁嘅事發生」，希望事主可以傳訊息至Instagram帳號，並會派專人和她了解狀況。



「再睡5分鐘」回應《香港01》表示，事發後已立刻通過社交平台聯繫該顧客，目前仍持續嘗試與顧客聯絡以作處理，經查證，當日門市操作皆符合標準作業規範，為持續強化食品安全與環境衛生，已安排滅蟲公司進行定期檢查與防治，並同步加強內部清潔與衛生管理措施。



台灣人氣Youtuber滴妹開設的手搖飲品店「再睡5分鐘」上月進軍香港，並於旺角開設分店。（「crown_du」IG影片截圖）

「再睡5分鐘」手搖飲品店 杯內藏有小蚊滋

「第一次飲就咁」，該網民在threads帳號上傳照片，指於旺角光顧「再睡5分鐘」購買1杯手搖飲料，差不多喝完之際，才發現杯內藏有1隻小昆蟲。從樓主發布2張照片顯示，相信她買的飲品是珍珠奶茶，但她搭乘地鐵後，才留意到膠杯內有1隻疑似小蚊滋，她於是用飲管將蚊滋挑出，而當時她已經快要喝完，故無奈稱「（想）換都無得換」，又形容「red flag（地雷，要遠離意思）了」。

台灣人氣YouTuber滴妹開設的手搖飲品店「再睡5分鐘」上月進軍香港，並於旺角開設分店。（「crown_du」IG影片截圖）

事主搭乘地鐵時，才留意到膠杯內有1隻小蚊滋。（threads圖片）

不過當時的她已經快要喝完飲料，故用飲管將蚊滋挑出。（threads圖片）

網民嘲是蛋白質：大補

有網民表示嘔心，「Omg」、「X街了，啱啱先飲完」，又揶揄是「蛋白質」，「大補」。但有留言覺得只是1隻蚊滋，未覺衛生存很大問題，「大隻到差啲Miss咗」、「喺街實有，影低相同鋪頭講的話多數都有人跟返，不至於red flag，唔明點解啲人好似第一次見果蠅、烏蠅咁，唔通店家特登加料咩」。樓主回覆指「其實唔認真睇真係睇唔到」，只是對事件有些許失望。

「再睡5分鐘」：當天門市操作符合標準，已安排滅蟲

「再睡5分鐘」回應《香港01》表示，事件發生當下，他們立刻於Threads平台主動回覆該名顧客，希望能進一步了解情況並提供協助，目前仍持續嘗試與顧客聯繫，以確保問題獲得妥善處理。再睡5分鐘續指，他們以最高標準要求飲品品質，並對食品安全與衛生嚴格把關，當日即刻與門市團隊確認當日作業流程，經查證，當天門市操作皆符合標準作業規範。

為持續強化食品安全與環境衛生，店方已安排滅蟲公司進行定期檢查與防治，並同步加強內部清潔與衛生管理措施，確保門市環境維持最佳狀態。

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