麥當勞朱古力新地疑食出螺絲！港男崩潰：好Ｘ想嘔　麥當勞回應

市民外出用餐時，最重要當然是食物安全和衛生！近日有港男於沙田秦石商場麥當勞購買了1杯朱古力新地雪榚，吃到中途以為咬到冰粒，吐出才驚揭疑為螺絲，大感嘔心於是在社交平台圖文並茂公審，「X你老X，好X想嘔」，又自嘲「今鋪真係食螺絲」。不少網民認為事件離譜，「真係黐X線」、「好彩無唔小心吞落肚」，同時建議事主應向食環處舉報。



香港麥當勞發言人回應《香港01》表示，留意到網上流傳照片，非常關注事件，並已即時聯絡相關顧客作出跟進。麥當勞強調一向秉承嚴謹食品安全標準及營運守則，定期檢視餐廳的運作，確保為顧客提供優質的食品和服務。



有港男於沙田某麥當勞購買1杯朱古力新地雪榚，吃到中途咬到疑為螺絲的異物。（示意圖／資料圖片，非涉事分店）

食麥當勞雪糕咬到異物 吐出疑為螺絲

該港男在threads帳號圖文並茂發帖，指他於周三（22日）晚上到沙田秦石商場的麥當勞買外賣，購買了1杯朱古力新地雪糕。他吃到中途以為咬到冰粒，距料「梅咗2吓」吐出才驚覺疑為螺絲。從樓主貼出的照片所見，1粒銀色的螺絲藏於雪糕內，他因而崩潰稱「X你老X，好X想嘔」，又自嘲「今鋪真係食螺絲」。樓主希望網民代為評理並提供建議，「（麥當勞）可以點樣賠償？」。

樓主指所購買的雪糕內藏1粒螺絲。（threads圖片）

網民斥事件離譜：報食環

有網民認為事件離譜，建議樓主應向食環處舉報，「真係黐X線」、「好彩無唔小心吞落肚」、「螺絲粉就聽過，螺絲雪糕第一次見」、「你應該即刻去返M記講，再報食環」、「你直接DM McDonald's IG，佢後面會同你跟進」。

「熟客」指涉事分店經常出錯

有人則調侃，「終於搵返雪糕機粒螺絲」、「原來喺你到，唔怪之得部雪糕機之後吱唔到雪糕，麻煩快啲俾返我哋」。不過有經常光顧涉事分店的食客就對事件表示不意外，「秦石邨嘅M記係零舍特別，試過不止一次嗌包無特別request（要求），但係同我醬汁全走」。

（threads＠bobbysiu_）