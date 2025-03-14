點心籠驚現黑色物體！屯門連鎖酒樓經理竟咁解釋　網民：老鼠屎？

作為食肆，食物質素固然重要，但更應該注重的是食物衛生！惟日前有屯門街坊於網上群組發文，指友人於某連鎖酒樓用膳時，於點心籠看見2粒體積如豆豉、黑色的異物，對方隨即向經理反映，但竟獲解釋是「蒸咗嘅芝麻」。她們不認同以上解釋，故於網上發布多張相片，引來網民關注。



有網民批評經理解釋離譜，又估計黑色異物或是老鼠屎，「你話豆豉我都扮信呀」、「芝麻邊有咁大粒，經理你自己夠唔夠膽食呀？」，另有留言就批評酒樓衛生情況欠佳，「好嘔心」、「好恐怖，認住呢間嘢咪鬼幫襯」，同時建議事主向食環署舉報。



有街坊於屯門某連鎖酒樓飲茶時，於點心籠內看見2粒體積如豆豉，疑是老鼠屎物體。（FB「真.屯門友」圖片）

光顧屯門連鎖酒樓 點心籠驚見「2粒黑色物體」

該街坊於周一（3月3日）下午在facebook群組「真.屯門友」發帖，上傳3張照片，指她友人於當日早上到位於屯門大興邨某連鎖酒樓飲茶，然而其中1籠蝦餃送上桌，她夾起蝦餃連同蒸籠紙時，看到點心籠內有「2粒黑色物體」。

食客反映 經理竟解釋「蒸咗嘅芝麻」

從樓主上傳的照片所示，她友人當時點叫多樣點心，其中1籠是蝦餃，而稍微移開蒸籠紙後，可見點心籠內有2粒體積如豆豉、黑色的異物。樓主朋友見狀隨即向經理反映，但對方竟回覆是「蒸咗嘅芝麻」就此作罷，她們不滿經理解釋，遂於網上公開事件。

樓主友人點叫1籠蝦餃，點心籠內看見「2粒黑色物體」。（FB「真.屯門友」圖片）

點心籠內有2粒體積如豆豉、黑色的異物。（FB「真.屯門友」圖片）

網民看過照片後指似「老鼠屎」 直斥嘔心

許多網民看過相片後認為點心籠內異物似是「老鼠屎」，因而驚呼嘔心，「即call食環」、「Zoom埋去，好核突」、「食完有無唔舒服？」，亦有留言對涉事酒樓的食物衛生問題感到擔憂，「唔係嘛，呢度飯堂嚟㗎喎」、「幫襯過幾次，以後咪搞」、「好恐怖，認住呢間嘢咪鬼幫襯」、「我以為係蒸熟咗嘅曱甴蛋」。

經理解釋惹質疑 網民：你話豆豉我都扮信

另有人就質疑經理「講大話」，「老作都唔好咁離譜呀」、「個經理當人未見過芝麻」、「你話豆豉我都扮信呀」、「芝麻邊有咁大粒，經理你自己夠唔夠膽食呀？」、「叫經理食一粒，另一粒call食環」，又調侃「一隻叫芝，一隻叫麻」、「咁大粒嘅芝麻，邊到有得買」。

（facebook「真.屯門友」）