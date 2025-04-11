林襄才剛離開　樂天女孩啦啦隊叫外賣Pizza竟遇這「超離奇怪事」

樂天女孩Rakuten Girls啦啦隊舞蹈總監陸筱晴分享近日趣聞。



她的經理人叫薄餅，怎料卻莫名遭路人偷襲搶走，讓她忍不住打趣說：「不可能想吃個飯也這麼戲劇化吧！」

樂天女孩Rakuten Girls啦啦隊舞蹈總監陸筱晴近日分享，她的經理人叫薄餅竟莫名被路人搶走，而外賣員又成功騎車追賊奪回，讓網民嘖嘖稱奇。（Threads截圖）

樂天女孩Rakuten Girls啦啦隊舞蹈總監陸筱晴近日分享，她的經理人叫薄餅竟莫名被路人搶走，而外賣員又成功騎車追賊奪回，讓網民嘖嘖稱奇。（Threads截圖）

樂天女孩Rakuten Girls啦啦隊舞蹈總監陸筱晴近日分享，她的經理人叫薄餅竟莫名被路人搶走，而外賣員又成功騎車追賊奪回，讓網民嘖嘖稱奇。（Threads截圖）

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陸筱晴在Threads轉發經理人貼文，經理人表示：

剛陸筱晴拍完作品後！林襄才剛離開，我點了薄餅請幕後們吃，順便替片師慶生～結果外賣員抵達時有個路人衝來把薄餅搶走……之後一路狂奔，外賣員馬上騎車追過去，最後勇奪回此薄餅！

由於整個過程太離奇，陸筱晴也轉發經理人該篇文，打趣寫道：「不可能想吃個飯也這麼戲劇化吧！」貼文曝光後，網友紛紛留言：

「太荒謬了吧！！！」

「這驗證了在台灣，錢包、車鑰匙、手機不會被偷。但吊在車上的鹹酥雞、便當一定會不見」

「別人搶錢包，台灣搶食物」

「太好笑了啦」



事實上，陸筱晴所經營的YouTube頻道名稱叫「陸筱晴勇奪了此頻道」，而她的經理人也引用此字眼，變成「勇奪回此薄餅」，不少網友看到後紛紛笑翻直呼：

「勇奪此pizza我笑瘋」

「好一個勇奪此薄餅」



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