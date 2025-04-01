韓國啦啦隊女神「翻版邱淑貞」竟要負責倒垃圾 影片瘋傳粉絲心痛
撰文：中天新聞網
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台灣富邦悍將啦啦隊「AI女神」李珠珢在韓國「忙內」（新人）時期倒垃圾的畫面引起熱議。
而23歲的韓國啦啦隊甜心全恩菲最近也因一段「倒垃圾」影片成為話題，還讓不少台灣粉絲直呼心痛。
獲台灣網民封「韓版邱淑貞」 點圖放大看更多全恩菲照片：
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影片中，全恩菲穿著白上衣搭配牛仔褲，頭上紮著可愛的雙馬尾，手裡提著藍色垃圾桶，畫面乍看之下彷彿出席時尚派對，不像是去倒垃圾，她蹲下整理垃圾時，還有網友表示：
這是我看過最時髦的倒垃圾畫面！
但當她倒完垃圾轉身離開時，被鏡頭捕捉到臉上略帶落寞神情，許多粉絲心碎留言：
「來台灣就不用幹粗活了」
「不捨」
「心痛」
「快來台灣吧！」
早前，全恩菲在社群平台分享照片用中文寫道：
沒剩幾天了。
短短五個字引發粉絲猜想：
「她要加入味全龍（啦啦隊）嗎？」
「是不是要來台灣發展啦啦隊事業？」
目前味全龍是中職唯一尚未公布新賽季陣容的球隊，不少人猜測全恩菲可能會加入小龍女，但也有球迷指出：「味全龍官網早就曖昧否認了，她應該不會加入。」
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