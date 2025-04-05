啦啦隊突現「金髮神秘美女」網狂讚美過AI　原來是這前女團偶像

「富邦韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞，及秀秀子、潔米、檸檬等啦啦隊女神，早前現身富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的年度發布會。



而當天現場一名外型姣好的短髮正妹也受到關注，原來是前偶像女團Popu Lady的成員「寶兒」吳昀廷，引發熱烈討論。

一向以黑長髮示人的前偶像女團Popu Lady成員「寶兒」吳昀廷近日換了金色短髮造型，獲一致好評。（IG@sdd776941）

網民狂讚「美到AI都生成不出來」 點圖放大看看寶兒「變身」前後對比：

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寶兒24日在IG分享一系列換上富邦悍將啦啦隊全新制服的照片，開心表示：

新制服迎接新賽季，謝謝富邦謝謝大家，我會繼續努力帶給大家滿滿的活力，今年一起創造更多好成績。

照片曝光後，立刻湧入眾多粉絲大讚：

「寶兒妳真的超美」

「本土AI」

「有DJ SODA的味道」

「短髮太好看了吧！」

「等妳的班表」

「美死人！AI都生成不出來的那種美」

「金短髮超適合妳」

「暈了」

「一開始看到還真突然不知道是誰，發現是寶兒就覺得也變太美了」



此外，寶兒26日也被粉絲目擊應援時辣跳三振舞，當天也親切地對粉絲們露出甜美笑容、手比愛心，讓不少球迷以為是新的韓援女神。

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