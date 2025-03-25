茶記「索女餐」餐牌1字出錯惹議！網民：女人好介意　餐廳咁回應

餐廳的餐牌出現錯字，有時的確令人看到也尷尬。有港男早前在網上發相，指旺角有茶餐廳推出名字好特別的套餐，分別叫「型男餐」及「索女餐」，可是宣傳海報中的「索女餐」疑出現錯字，其中食物「黑『松』露炒蛋」，卻寫成「黑『鬆』露炒蛋」，令他為之驚訝。



帖文引來網民熱議，直指「黑鬆露」惹人聯想，更笑稱「女人好介意」，而有人認為「典型簡繁轉換錯誤」，「用開簡體嘅人，『松』同『鬆』係唔識分」，又有人認為「成功引到你幫佢賣廣告呀」。有不少人更「正字特警」上身，發現海報上有更多錯字。



《香港01》就這些錯處向餐廳查詢，職員表示餐牌上的字沒有出錯，是寫「黑松露炒蛋」，他們未有發現涉事海報有錯字，而該海報早已被移除。



樓主上載的照片見到，「索女餐」中的「黑松露炒蛋」，被寫成「黑鬆露炒蛋」。（Facebook「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

旺角茶餐廳「索女餐」黑松露變黑「鬆」露

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發相，留言指「文盲何其多」，他指旺角1間茶餐廳推出「型男餐」及「索女餐」，價錢同為68元。從餐廳的海報可見，「型男餐」有豬扒鮑片豬骨出前一丁、配火腿奄列或菠蘿油。

而「索女餐」則有田園沙律加煙三文魚，配黑鬆（松）露炒蛋露炒蛋及日式讚岐烏冬，兩款餐同樣包熱飲。樓主發現海報上本應是「黑『松』露炒蛋」、卻寫成「黑『鬆』露炒蛋」，認為這樣是錯得過份。

餐廳的餐牌出現錯字，有時的確令人看到也尷尬。示意圖。（《阿媽有咗第二個》電影劇照）

網民另發現更多中英文錯字

帖文一出，不少網民紛紛留言，有人認為見慣不怪「應該係將『松』以為係簡體，硬生生轉成繁體字『鬆』，所以簡體字就係有呢啲原生問題」、「用語入輸入但鄉音未改？」。而「黑鬆露」寫法惹人聯想，有網民笑言「女人好介意，又表示索女餐「又黑、又鬆、仲要露」、「黑鬆露，索女餐，好似無違和感喎」。

此外，有不少網民化身「正字特警」，再發現餐牌除了「鬆」、「松」不分外，還有其他錯字，例如「名門卷」應是「鳴門卷」；更有人指連英文也串錯，「com（corn）？粟米、Coffe（Coffee）？ 咖啡」。有人認為「$68好似幾貴吓」、「成功引到你幫佢賣廣告呀」、「如果個個都文學家使鬼開茶記咩」。