阿信屋女顧客擅開盒揀蛋　目擊者斥：摸來摸去　後續這舉動更衰

如此行為非但不衛生，而且缺德！有顧客日前於759阿信屋購物，於店內看見1名女子蹲在地上，私自拆開2盒原已包裝好的雞蛋，再從裏頭挑選出更為優質的雞蛋。樓主曾站在女子身旁凝視她，卻反遭對方「睥返轉頭」，樓主不滿對方缺德舉動，遂拍照於網上公審 。



網民紛紛批評女子行為，「摸過晒，咁其他（蛋）仲有人要？」、「如果真係覺得盒蛋有啲特別細，咪揀過第二盒，換蛋真係好cheap」，同時感嘆類似事件時有發生，「平時見唔少，宜家買蛋只會買密封盒」。



有顧客於沙田某間759阿信屋，看見有女子打開已包裝好的膠盒，再從盒內揀選更為優質的雞蛋。（示意圖／資料圖片）

逛阿信屋擅開已包裝膠盒 「摸嚟摸去」挑選雞蛋

該顧客在threads發帖，指日前到沙田區某間759阿信屋購物，在店內看見1名女子「拆開2盒雞蛋，係咁調嚟調去，摸嚟摸去」。從樓主上傳的照片見到，1名戴口罩女子蹲在雪櫃貨架前，打開1個經已包裝的膠盒，再從盒內挑選出「心水」雞蛋。樓主續稱，當時曾站於女子旁邊凝視她，但反遭對方「睥返轉頭」，女子之後索性懶理，繼續「揀蛋」，樓主不滿對方缺德舉動，遂於網上公審 。

女子蹲在地上，打開1個經已包裝好的膠盒，再從盒內挑選「心水」雞蛋。（threads圖片）

網民鬧爆缺德：其他蛋仲有人要？

許多網民批評相中女子行為極度缺德及自私，「摸過晒，咁其他（蛋）仲有人要？」、「乞人憎，咁鍾意揀去農場睇住隻雞一隻隻屙出嚟揀」、「點解唔索性去乾貨舖，用燈逐隻逐隻照」、「其實有乜好換，睇唔到裏面，只可說病態」、「我只會打開佢，睇吓有無爛已經好夠」、「如果真係覺得盒蛋有啲特別細，咪揀過第二盒，換蛋真係好cheap」。

類似事件多不勝數 網民嘆港人質素下降

另有人就對相中行為表示見慣不怪，「唔知點解特別多換蛋的人，我仲見過換牛扒」、「大把呢啲人，喺超市見到啲阿太將香蕉逐隻逐隻搣，真係好無品」、「我之前去donki見到有個女人揀烤蕃薯，個個袋都打開望吓，個個袋都摸吓」、「有款雞蛋分2個size（大小）不同價錢，但成日俾班師奶換嚟換去，我都唔敢買」、「平時見唔少，宜家買蛋只會買密封盒」。

許多網民批評相中女子行為極度自私，「摸過晒，咁其他（蛋）仲有人要？」。（示意圖／Unsplash圖片）

網民質疑事主未及時向店員反映

惟有網民質樓主為何事後公審，而未有即場向店員反映，「咁你係咪應該即刻搵職員投訴，而唔係讓件唔正確嘅事繼續發生」、「即刻出聲講，佢唔啱喎，唔想同佢嘈都起碼同職員講」。樓主及後回覆，「我諗住拎完水餃就去同收銀講，我轉身就唔見咗個女人」，當時只剩下1對夫婦站在原地，所以不清楚該婦人有否將雞蛋擺放好。

（threads＠tintintsz）