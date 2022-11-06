缺德！屯門婦超市私自開盒換蘭王雞蛋　遭街坊制止咁反駁極無品

私自打開已包裝好的新鮮食品，再自行挑選優質貨品的行為極其自私。有屯門街坊於網上發文表示，日前於區內1間連鎖超市發現有名中年女子，私自打開日本「蘭王雞蛋」的盒，換另1盒內的雞蛋。他即上前制止，女子卻反駁「自己還沒有付錢，她是可以這樣做的」。事件引來網民批評，「基本公德心都無，好多人都係咁，見到好激氣，同佢講仲鬧你多事，教育真係好緊要」、「真係乜人都有！捨得買貴蛋但行為低劣無品」、「超市啲蕉都係俾人拆開晒」。



有屯門街坊於網上發文表示，日前於屯門1間連鎖超市發現有名中年女子私自打開日本「蘭王雞蛋」的盒，換另1盒內的雞蛋。（fb專頁「屯門友」圖片）

該名街坊投稿至fb專頁「屯門友」指出，上周四（3日）晚上10時許，他逛屯門1間連鎖超市時，發現有名中年女子私自打開日本「蘭王雞蛋」的盒，換另1盒「蘭王雞蛋」內的蛋，他批評「此做法極不衛生，亦沒有公德」。

他表示，「蘭王雞蛋」可以生吃，若任何人可以任意換走雞蛋，容易散播病毒。他遂上前制止，女子卻指「自己還沒有付錢，她是可以這樣做的」，樓主離開時只好告知職員相關情況，並傳電郵要求超市封好雞蛋盒。

網民留言批評，「唔怪之得，我次次買蛋，明明寫住大蛋，但啲蛋都係好細隻，原來俾人換走晒」、「如此無品之人同新冠病毒一樣，做唔到清零」。有人則指出，「每盒蛋嘅生產時間可能有出入，隨意咁換咪會有機會變咗唔新鮮囉？」、「此等行為不時發生，同職員講佢哋都唔會理，職員只係打工，你鍾意咪換到夠為止」。

（左）蘭王蛋的蛋黃顏色近橙色，相比一般（右）日本雞蛋的蛋黃鮮艷。（soufani網站圖片）

「蘭王雞蛋」產自日本九州大分縣，選用成長到200至320天的壯年母雞所生產的蛋，餵食的飼料是原料殼物。蘭王蛋的蛋黃呈橙紅色，色澤光亮，蛋香濃郁，賣點為杜絕沙門氏菌，標榜可以生吃，在本港售價高達每盒約50元10隻，因此被冠以貴族蛋名號，但仍深受港人追捧。