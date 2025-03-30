男子搭飛機不幸暴斃！降落仍緊扣安全帶　空服員叫喚無反應揭悲劇

印度發生乘客不幸於機上暴斃事件。當地一名中年男子搭乘內陸航班，飛機降落後許多乘客準備下機，不過男子坐在座位緊扣安全帶，且沒有反應，空服員初時以為對方只是熟睡中，於是上前輕聲叫喚，但對方仍沒有回應。經機上醫生檢查後，確認他已經沒有脈搏，當場證實死亡。目前死者遺體已被送往醫院，確切死因仍有待屍檢報告方能釐清。



印度有男子搭乘內陸航班期間，不幸於機上暴斃。（示意圖／GettyImages）

印度航空1架內陸航班 有乘客不幸於機上暴斃

綜合印度媒體報道，事發於3月21日早上約8時10分，印度航空（Air India）一架編號為AI2485、從德里（Delhi）飛往辛格國際機場（Chaudhary Charan Singh International Airport）的內陸航班，發生乘客不幸暴斃事件。

飛機降落後仍無反應 醫生檢查確認已沒有脈搏

當時飛機已降落於辛格國際機場，許多乘客紛紛準備下機。一名50多歲男子安薩里（Aashif Daulla Ansari）卻坐在座位上一動不動，空服員於是上前提醒，但男子沒有反應，空服員察覺情況有異，隨即尋求機上2名醫生協助。經檢查後確認安薩里已經沒有脈搏呼吸，當場證實死亡。

空服員於飛機降落後上前提醒男子下機，眼見對方沒反應，有醫生檢查後證實他已死亡。（示意圖，非當事人／GettyImages）

旁邊乘客形容：他甚至沒有碰過食物和盤子

有搭乘同一航班的記者透露，他距離死者只有幾排座位之隔。他指飛機準備降落時，空服員曾經上前收拾餐盤，但安薩里完全沒有反應，眾人以為對方只是熟睡中。有坐於安薩里旁邊的乘客形容，「他甚至沒有解開安全帶，也沒有碰過食物和盤子」，沒曾想到對方當時早已暴斃。

死因有待屍檢報告方能釐清

安薩里遺體之後被機場緊急救援團隊抬離飛機。辛格國際機場機對事件表示悲痛，並向受害者家屬致以慰問；目前安薩里的遺體已被送往醫院，確切死因仍有待屍檢報告方能釐清。

（綜合）