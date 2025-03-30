唱好清明節？網紅組男團墳場彈結他＋唱歌拍片　被轟對先人不敬

清明節將至，相信不少孝子賢孫屆時都會好去掃墓。馬來西亞有３名網紅日前組成的唱作男團，推出清明節主題歌曲，名為《祖先的Wi-Fi》，更到墳場拍攝試聽帶（Demo）影片，一邊彈結他、一邊開心高歌，惹來部份網民怒轟有關行為對先人不敬，「這年頭蹭流量已到『登峰造極』了，先人都不放過」、「清明節是個重要的傳統節日，我們根本不需要這些花俏和亂七八糟的東西去表達」。



不過，有人覺得歌曲背後創作意念不錯，「歌詞一出，雞皮疙瘩」、「希望有個通往天國的階梯，以解人們對親人的思念」。



馬來西亞有3名網紅組成男團，推出清明節主題歌曲，到墳場彈結他唱歌，被批對先人不敬。（facebook影片截圖）

網紅推出歌曲 名為《祖先的Wi-Fi》

由3名馬來西亞網紅組成的唱作團隊「Steady Gang」近日推出1首清明節主題歌曲，名為《祖先的Wi-Fi》，主要是想表達對已故親人的思念，並以「Wi-Fi」來比喻那份跨越時空的思念連結。

歌曲是表達對已故親人的思念，並以「Wi-Fi」來比喻那份跨越時空的思念連結。（facebook影片截圖）

3人手持結他，於墳場高聲歌唱。（facebook影片截圖）

3人手持結他，於墳場高聲歌唱，看來十分開心。（facebook影片截圖）

邀請網民分享故事 再拍成MV

其中1名團員Haoren朱浩仁於facebook上傳影片，向網民表示「你們來做導演，你留言我們拍成MV。你敢寫，我們就敢拍」。片中影示他和另外2名團員於墳場拍攝試聽帶（Demo）影片，3人一起手持結他，並高聲歌唱。

網紅邀請網民分享故事，或將他人經歷拍成MV。（facebook影片截圖）

網紅邀請網民分享故事，或將他人經歷拍成MV。（facebook影片截圖）

網紅邀請網民分享故事，或將他人經歷拍成MV。（facebook影片截圖）

3人被指對先人不敬：要流量還有很多方法

片段曝光後，有網民批評3人做法對先人不敬，「不要去消費逝世先人，讓他們能安息。要流量還有很多方法」、「清明節是個重要的傳統節日，我們根本不需要這些花俏和亂七八糟的東西去表達」、「這年頭蹭流量已到『登峰造極』了，先人都不放過」，又揶揄「你晚上去唱比較好」、「我想像到很多祖先圍着你們，想問你們wifi密碼」。

有人欣賞歌曲創作意念：聽了有點心酸

雖然罵聲不斷，但亦有人欣賞歌曲的創作意念，「歌詞一出，雞皮疙瘩」、「聽了有點心酸」、「媽媽在我11歲那年往生，如果有Wi-Fi，我想和媽媽連接，想您抱抱我，給我靠靠」、「由於父親突然昏迷然後死亡，如果有Wi-Fi的話，我想和爸爸好好道別說再見」、「希望有個通往天國的階梯，以解人們對親人的思念」。

網紅分享自身經歷 盼憑歌寄意

Haoren朱浩仁之後在留言區憶述，父親當年含辛茹苦養大他，從沒去過遠行，他曾承諾待自己長大後，會賺錢帶父親旅行，可惜他賺到錢之時，父親已經走不動。他就憑歌寄意，「如果再給我一次機會，我會趁爸爸還健康時，哪怕是賺到一點點錢，也會抽時間帶他到處旅行」。

（facebook「Haoren朱浩仁」）