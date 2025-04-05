4歲女被虐死燒屍！生母與男友瘋狂凌虐　狂毆裸睡花糟案情極心寒

新加坡發生令人心寒的虐殺女童燒屍案。當地4歲女童江雨惠（名字屬音譯）被29歲生母符麗萍及其38歲男友王世祥虐待長達13個月，平日要全裸睡在睡房外的花槽，沒有食物及被虐打，最終被母親男友一拳重擊腹部後斃命。2被告虐死女童後意圖毀屍滅跡，用盡方法藏屍後，訂製了1個燒屍箱，在女友人協助下把屍體載到修車場燒毁，再將女童骨灰撒入大海。由於女童的生父一直找不到女兒，最終決定報警求助，案件才得以揭發，警方拘捕女童的生母及其男友，而協助燒屍的女友人亦被捕。



案件審理期間爆出更多駭人聽聞殘忍手段，庭上播放部份片段時，有旁聽人士當場落淚。雖然生母寫親筆書指曾被生父、前夫、男友家暴，但最終仍被判監19年，而其男友則被判監30年及鞭打17下。



新加坡4歲女童江雨惠被生母及男友虐待長達13個月，最終被虐死再燒屍，骨灰撒入大海。（網上圖片）

4歲女童被生母及男友虐待13個月

案情指，女被告符麗萍於2015年和前夫結婚，同年10月誕下女兒江雨惠，隨後婚姻破裂，她於2017年帶女兒回娘家，女童由外婆照顧。符女其後與擔任修車員的男友王世祥同居後，至2019年9月，苻女把女兒接到住所，王男每周至少鞭打女童1次，亦會掌摑拳打，而符女亦有參與，女童被虐待長達13個月。

女童生母符麗萍於2019年將女兒接到她和男朋友的住所，2人對女兒展開精神及肉體上的折磨。（網上圖片）

被母親男友一拳打腹無法站起

案發於2020年2月21日至22日，4歲女童於2月21日被王男一拳重擊腹部，其後背部撞牆，從此再沒有起來。符女稱女兒看起來「不行了」，怕她失去意識，王男這才停手未再追打。

至午夜時份，女友人蔡偌詩上門，發現女童掩住肚子喊痛，但見符女與男友均未有理會，就加入他們一起在客廳吸毒。數個小時後，符女見女兒身旁有嘔吐物，叫她無反應，3人輪流做CPR無果，王男甚至以吸毒後用長管子呼出氣體作「急救」及用鐵筷子和電線為女童身體通電，才發現女童已死亡。

男被告王世祥被法官批評手段殘暴，他求情時曾解釋是要管教女童。（網上圖片）

虐死女童後將屍體藏起 定製焚燒箱燒屍

女童被虐死後，2被告將屍體藏起，然後進行多次實驗和研究，以製作可完全燒毀屍體的桶子。為免屍體被發現，王男用被子包裹屍體，再用保鮮紙覆蓋，將屍體放入膠盒，長期開冷氣減慢其屍體腐爛速度，又在單位內煮醋來掩蓋味道。王男其後訂製1個焚燒箱，5月份在友人蔡偌詩協助下，將女童屍體運到其契爺於1個工業園的3樓修車廠焚燒，最後將其骨灰撒入大海。

2被告在女友人蔡偌詩幫助下將女童屍體運到修車場，她的案件仍在審理中。（網上圖片）

生母判囚19年、男友判囚30年

直至2020年7月20日，女童的生父一直找不到女兒，到警局報案，事件才得以揭發。生母符麗萍被控虐待女童、讓住在同屋簷的女童身亡以及共謀棄屍等4罪；男友王世祥被控誤殺、共謀棄屍、販毒、吸毒等共15項控罪。最終主控官以其中3項罪行指控符、其中的4項罪行控告王，2人已認罪，日前生母被判監19年、男友被判監30年及鞭打17下。

女童要全裸睡花槽 被迫吃垃圾桶食物

案件審理期間爆出更多駭人聽聞內情，女童生前多月都懇求2名被告給予食物和衣服，而她平日要全裸睡在睡房外的花槽，哭泣求饒時會被拍片，更要將髒紙尿布戴在頭上，以及吃垃圾桶內的食物等，可見2名被告的行為極度惡劣。

男被告除了用水管毆打女童，還逼女童選擇「懲罰工具」，要她從籐條和棍子間選擇，待女童選籐條就馬上用棍子毆打。男被告曾將女童鎖在廁所毆打，而他在庭上求情稱已感後悔，又解釋是女童想啃咬香煙才動粗管教。

女童生前要睡在生母睡房外的花槽位置。（網上圖片）

旁聽人士檢視證據時落淚

女童長期被虐待，營養不良瘦至「皮包骨」，庭上播放部份虐童畫面，包括男被告迫女童從垃圾桶撿食物吃、為羞辱女童剃到她短髮變平頭等，另有片段是女童全裸站在她睡覺的花槽上，哀求母親給予食物仍被拒的畫面，現場旁聽人士看到後忍不住哭泣。

法官下判刑時提到，女被告長年做出令人髮指的暴行，包括刻意不讓女兒吃飯，以防她在家胡亂大小便、要女兒吞下鼻涕，因為朋友建議她以此果腹，而且不讓女兒穿衣服，以免傷口的血漬沾到衣物。

法官又指男被告手法更為殘暴，他不單持續對女童施暴及侮辱，利用女童怕水來作威嚇，出手打歪女童下巴，最後一拳擊傷女童後繼續吸毒，而且更曾教女被告如何打女童而不留痕跡。

2被告將女童屍體運到修車場焚燒。（網上圖片）

生母求情指曾被父親、前夫、男被告家暴

女被告求情指，她曾遭受父親、前夫及男被告虐待，呈交2封手寫信講述自己被家暴，令她極度恐懼，惟法官指即使事件屬實，也看不到任何減刑因素。女被告強調自己逼於無奈聽從男友指示對女兒施暴，但控方表示，即使男被告不在場，女被告同樣繼續施虐。

法官續指，女被告不能以這方式合理化自己虐兒行為，她作為女童生母，更應該保護女兒，而非背叛女兒並殘忍虐待。在女童死亡後的數月內，2人計劃如何丟棄屍體，女童生命尾聲仍未能有尊嚴地安息，最後連骨灰都沒剩下來。

女童生母求情指，自己被生父、前夫及男友家暴，但法官指即使屬實也不能作為減刑理由。（網上圖片）

女童生父為新加坡網紅

女童生父為新加坡網紅「Simonboy」，他曾自揭16歲時染上毒癮，曾多次進出監獄，他成功戒毒後當上反毒大使。他透露自己最後一次見到女兒，是在2017年入獄服刑前，2名被告認罪後，他連日發文悼念女兒，法官宣判後他也在社交平台發文，表示自己原諒前妻，又相信這是女兒樂見的。

（綜合）