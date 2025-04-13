港產「爆肌」健美小姐　以肌肉改寫美的定義

精緻的妝容、捲度恰到好處的長髮，整齊潔白的牙齒展露着自信的笑容，一身精壯的肌肉塗上古銅色，在舞台燈光的照射下更顯澎湃。



近年，健身、健美逐漸成為流行趨勢，愈來愈多人踏足健身室，甚至走上健美賽事的舞台。由備賽期間周而復始的增肌減脂、姿勢訓練，到上台前的「脫水」、「充碳」，健美不僅需要大量金錢投入，更是對身心的巨大考驗。

有別於大眾審美觀，在健美小姐眼中，身形健碩、手腳粗壯的女性很美；為人母親、肌肉發達的女性也很美。健美是一場與自己的較量，也是每位健美小姐對於「美」的獨特演繹。

健身教練Kiwi於2023年12月首次參加健美比賽。（大學線授權使用）

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現年28歲的Claudia任職健身教練，亦是一名健美運動員。五年前初嘗健身一個月後，感覺自己開始變得健碩，在其他健身前輩的鼓勵下，便決定參加人生第一場健美比賽，開展她的健美之路，現時已參加過五場比賽。

匆匆準備八個月，沒有備賽教練、單靠營養師制定的餐單和隨心的訓練計劃，Claudia在2020年踏上她的第一個健美舞台。結果，健身經驗尚淺的她本來想把腿練得更纖幼，但由於過分使用爆發力，加上姿勢不正確，下身反而愈練愈粗壯，最後在講求女性線條美的比堅尼項目落敗。

化短為長後 期望落空陷低潮

那次比賽後，Claudia發現她的身形比例較適合參加著重肌肉量、下身粗壯更吃香的健康小姐項目（Women's Wellness）。儘管不滿意自己壯健的雙腿，她還是決定於2022年11月遠赴泰國參加健康小姐項目，並出乎意料地獲得亞軍：

原來一直令我自卑的地方，在另一個舞台上是優點。

Claudia本打算乘勝追擊，同年12月參加另一場於香港舉辦的比賽，當時的她覺得距離冠軍只差一步，備賽教練也對她寄予厚望。然而，當她與另外三位選手在台上擺姿勢時，發現螢幕上自己的身形比其他選手細小得多。「我真的很『細隻』……完全沒有可能會贏。」她這次獲得季軍，比上一場的成績遜色。

比賽完結，她本可從嚴格的飲食控制中解脫，但她卻毫無食慾。Claudia一度陷入低潮，一直偷看其他選手的社交媒體帳號，妒忌她們的健碩身形，與她們比較後覺得自卑。

自知沉淪在負面情緒裏不是辦法，不忿於躲在暗處偷看其他選手的她重新振作。她漸漸學會欣賞自己的獨特之處，其他選手雖然肌肉量較大，但她也常被稱讚身形比例好，

我有我的缺點，別人也有別人的缺點，但這不是我能控制的……繼續努力就可以了。

為肌肉犧牲聲線

為追求更大的肌肉量，Claudia開始服用荷爾蒙藥物，因此換來一把低沉的聲線。她坦言起初聲線開始變沉時曾感害怕，加上自己喜歡拍影片上載至社交平台，不時有網民留言指她是男人、變性人，她花了不少時間直面抨擊。Claudia直言，因為根本無法用「喉嚨痛」等藉口隱瞞聲音變沉的原因，她索性於社交媒體坦白用藥。

長時間的增肌減脂導致Claudia胸部的脂肪減少，眼見其他國際選手隆胸後的「倒三角身材」（即肩寬臀窄）更明顯，為追求更完美的身形比例，她決定於2023年10月進行隆胸手術。手術期間，她暫停服用荷爾蒙三個月，發現自己的聲線在停藥期間會回復原狀，笑言「那段時間可以唱到高音」。

健美漸成生活重心

對Claudia而言，健美就是生活。她認為每天八小時的全職工作會影響體力和操練時間，令訓練質素大打折扣，所以成為健身教練前的她一直為了健美而在餐飲界兼職工作。轉職為健身教練後，她每天仍會抽出三至四小時工餘時間訓練，剩下的私人及娛樂時間已不多。即使出門遊玩，除了自備飯盒，亦要提早計劃當日的訓練時間、晚上不能太晚歸家，以免影響翌日的訓練質素。

健美所需費用不菲，聘請備賽教練（資深教練課堂要價約一千元一小時）、姿勢教練、化妝師、近千元的報名費等，令她參與一場比賽便花上三萬五千元。但健身教練的收入不算穩定，她有時也要炒散，到餐廳負責樓面工作或洗碗，賺取備賽的費用。

奪冠心切但不果 學懂放下勝負

Claudia一直執著於奪冠，更特意參與較少選手的比賽，但卻曾四次因為心理壓力，而在比賽前的一星期前退賽。她意識到愈急切求勝，愈適得其反，遂於去年開始嘗試改變心態，即使結果未如理想，下台後都不再心灰，而是學懂欣賞自己的進步。從比賽的經歷中，習得放下執著是人生的修行之一。

45歲的Kiwi是一位健身教練，也是兩個孩子的媽媽。她以前是地產經紀，曾經常要穿高跟鞋走訪不同樓盤單位，她發現體能漸漸難以應付工作，便開始踏入健身房。Kiwi生小孩後轉行擔任幼兒遊戲小組導師，修讀運動心理學後更編寫幼兒體育課程，最終成為健身教練。2023年12月，Kiwi抱著「想做一次給學生看、想經歷一次究竟有多困難」的心態，參加了人生第一場健美比賽。

飲食苛刻 健美媽媽難度加倍

作為媽媽，Kiwi指生育令她的腰線比其他選手粗。為了彌補劣勢，Kiwi唯有將體脂降得更低，有時要以米糊等流質食物代替白飯。年紀亦導致她的新陳代謝較慢，影響減脂及增肌，所以她嘗試不同加快新陳代謝的食物，並定期「Check in」，即讓備賽教練檢視身形，選擇最有效的食物。

說到健美路上受到的打擊，她毫不猶豫地提起備賽教練。她早在比賽前八個月便跟教練提出參賽的打算，但經過三個月的訓練，教練還是認為她的身形比例差，沒有能力出賽。教練的質疑反而激起她的鬥心，非賽季至出賽五個月前，她每天吃約1800卡路里的食物來增肌，包括：雞胸、牛油果、椰子油等。其後為了更有效減脂，她會逐步減少每日攝取的卡路里，最終減至出賽時約700卡路里，相當於一天只吃六粒章魚燒。

備賽期間，早晚還需要各踩45分鐘踏步機，再進行重量訓練。出賽前五天，她更需要「脫水」，讓身體看起來不浮腫，她當時每天會喝八公升水再排出。臨近出賽，她的體脂率降至個位數字，加上12月天氣寒冷，她憶述當時在公司一邊吃飯，一邊顫抖，身體在脂肪過低下十分虛弱。

最後，在參賽的五個項目中，Kiwi於美臀小姐及比堅尼區域組別均贏得第四名，在比堅尼（35歲或以上）組別贏得第五名，她對自己的表現滿意。

家人難理解 仍默默支持

Kiwi平日要保持身形，所以不能夠與家人共享美食，尤其過時過節，面對一桌佳餚卻堅持不吃，難免會掃興。她坦言難以平衡為健美及家庭付出的時間，但幸好家人從沒抱怨。她笑指丈夫雖然直言她為健美捱餓又捱苦是「自討苦吃」，但他仍以行動支持，比賽時一直在後台陪伴在側；日常又肩負起買菜、照顧子女的責任。而12歲的兒子和9歲的女兒，眼見媽媽備賽辛苦，會為她送上鼓勵，關心她的身體狀況。

不顧年紀與身分 盼以自身經歷影響他人

Kiwi現時正備戰下一場健美比賽，她指在上一場比賽，因大會安排錯誤而耽誤了她進食及打扮的時間，導致她未準備好便要上台，希望這次能彌補上一次失準的遺憾。比起追求獎項，她說身邊的人是她堅持健美的原因——她有一群年過五十，且患有痛症的學生，她希望能用自己比賽的經歷鼓勵他們繼續鍛鍊。她又希望向子女證明難關總可被跨過，

給我的孩子看到媽媽經歷多少痛苦，但我們最後還是會捱過去。

健美年輕普及化 水平日漸提高

中國香港健身健美總會（下稱總會）於2009年9月成立。總會聯席會長兼秘書長何肇倫指出近年健美界多了不同健美協會舉辦比賽，而近五年來亦明顯有更多女性踏足健美界，尤其是參與比堅尼組別。他表示健美小姐大多希望突顯肩膊、胸部及臀部的肌肉。創會會長盧文光則指近年選手年齡層也更多元，包括中學生、大專生等年輕人。為此，總會近年開辦新手賽，今年更設有23歲以下的青年賽。隨著網絡上愈來愈多有關健身的資訊，大眾對於健身、健美的知識都有所提高。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載，原文：爆肌健美小姐 以肌肉改寫美的定義】