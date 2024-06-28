大媽變辣妹｜瘋傳50歲女子健身14年「逆齡生長」　比36歲時更年青

據陸媒《都市報道》26日報導，大陸浙江省麗水女子芳姐今年50歲，從36歲健身，至今已堅持了14年，身材和肌膚也因此「逆齡生長」，年輕外貌引發網友驚歎。



據芳姐透露，她健身前有70公斤，健身多年體重降到了55公斤。

36歲時的芳姐（微博@芳姐塑形14年）

14年後50歲的芳姐（微博@芳姐塑形14年）

50歲外貌看起來反比36歲時更年青 點圖放大看更多芳姐減肥前後對比及鍛鍊方法：

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她表示，從體重數字上看健身前後其實相差不多，但在形體上相差很多，面容也變得更緊緻。

影片顯示，芳姐平時的健身內容包括重量訓練、皮拉提斯（Pilates）、跑步等等，面容整個人也發生了從內而外的轉變。

27日，芳姐在社群媒體（@芳姐塑形14年）上發文稱：

肌肉只是健身路上的附贈品，真正改變的是你的生活方式，改變那個正在焦慮迷惘內耗的你。

在其VLOG《50歲中年少女抗衰的日常》中，她記錄了自己的健身日常：早上7點空腹有氧運動20分鐘，透過力量訓練挺拔「事業線」，加強股四頭肌減少膝蓋壓力，用動感單車練出「蜜桃臀」等等。

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芳姐表示，健身是最好的醫美：

人到中年更應該堅持健身，我把鍛煉當成了自己生活的一部分。

這一新聞登上微博熱搜後，許多網友感歎：

「運動是最好的醫美！」

「確實會讓人年輕有自信。」

「健身前看著狀態也不是很差。」



還有網友表示：

「生活無憂，心態好，才是主要，健身只是輔助。」

「首先你得有經濟條件。」

「有錢有閒再加自律，就會有顏，缺一不可。」

「打工人根本沒時間搞，每天光上班就精疲力盡了。」



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