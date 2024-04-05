Google定位常見老公在女同事家　凌晨約跑步　人妻：是我多疑嗎？

婚姻生活必須互相信任，若有一方不忠，恐怕很難繼續經營下去。



有一名人妻在網路上分享，表示近期老公和女同事關係微妙，因為對方住在附近，老公下班都會順路送她回家，甚至在凌晨起床，說要和女同事去跑步，讓她不開心表示：「是我太小心眼了嗎？」

貼文一出後，引起網友熱議。

聽完細節網民一面倒認為已出軌 點圖放大看原文全文及留言：

+ 22

這名女網友在Dcard以「隱瞞老婆下班載女同事回家」為題，表示自己是一個人在家帶雙寶，因為照顧孩子已分身乏術，沒有下廚的時間，通常都是請老公下班後順便買晚餐回來。

為了方便，和老公都有開Google定位，有時接近下班時間，會打開定位，看老公離開公司了沒。

這名女網友表示，某次和老公聊天，得知一名女同事就住在附近，雖然沒有多問，但默默記在心上。

【延伸閱讀】男友「個嘴生椰菜花」話因為食咗污糟嘢 女網友唔信 過來人咁講（點圖放大瀏覽）：

+ 14

一段時間後，察覺老公舉止反常，好幾次開定位，位置都在女同事家附近，決定向老公攤牌，逼問「是不是載女同事回家」，結果不出所料，老公則說2人只是朋友，對方也有男友，只是順路載，隱瞞沒說只是怕她生氣。

這名女網友指出，攤牌隔天的凌晨3點，老公竟詭異起床，說要和女同事出門跑步，「平常半夜爬不起來，寶寶半夜哭鬧都在睡覺的人，跟我說她要跟女同事去夜跑」，讓她既難過又生氣。

加上老公還是會偷偷載女同事回家，即便2人是清白的，自己也無法接受，甚至質疑「是不是我太小心眼」？

【延伸閱讀】超狠！男友同前妻幽會 女友「火燒渣男」卻燒埋自己當場脫衣自救（點圖放大瀏覽）：

+ 16

貼文一出，許多網友都認為事有蹊蹺，紛紛表示：

「會讓一個男人半夜爬起來的東西只有精蟲而已」

「半夜三點是約跑還是約砲？」

「都結婚生子了還不懂界線？」

「你在家裡一打二，他在那邊跑步+載女同事？你脾氣是不是太好了點」

「女同事也不是啥好東西，有男友也不避嫌」

「他們之間一定有什麼，感覺可以默默蒐集證據了」

「妳老公就算沒有肉體出軌也保證精神出軌，有男友又怎樣？他有老婆都這樣了」

「半夜跑步這部分你居然相信，女生真的是會自己騙自己」

「不要懷疑，已經爬上女同事的床了」

延伸閱讀：

文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她怨進香很累「小姑不幫洗衣服」 網白眼：欠妳的？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】