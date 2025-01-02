走進婚姻後本應對伴侶忠誠，然而英國一名男子卻一再出軌。



他自爆從大學畢業之後，數十年來不斷與同事、友人的妻子或女友發生性關係，更直言除非自己死去，否則還是會跟朋友或同事的妻子有染。

英男數十年來「睡遍同事朋友親戚老婆」 長相普通靠一技能奪芳心（01製圖）

15歲已偷偷跟哥哥女友上床 點圖放大閱讀：

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據外媒《每日郵報》刊登的文章，英國一名在金融科技公司上班的56歲人夫，稱自己樣貌普通，身高約177厘米，但數十年來已與幾十名同事、友人的妻子或女友有染，更宣稱：

我沒有故意去跟她們上床，事情就這樣順其自然發生了。

該名人夫表示因為工作關係，自大學畢業後就參加許多晚會，也在這樣的機會下，得以遇見同事們的妻子或女友。

他稱一旦女方與自己眼神交流的時間比必要的時間還長，就代表兩人有機會談一場禁忌之戀；更說自己的英國口音就像一劑有用的春藥：

她們會偷偷把電話號碼塞給我，有時只是喝一杯，有時則「不只是喝一杯」。

至於為何會做出悖德之事，他指出，由於爸媽沒有料到會生第三個孩子，所以他身為老三，幼年時成為最不受重視的那一個；而他聰明、擅長體育運動的哥哥們，則備受父母寵愛。

直到某天在運動場時，他發現自己具備一項技能，就是懂得聆聽：

我聽見哥哥女友的不安全感、她的夢想，以及為何愛上我哥。

後來，他在15歲時跟哥哥女友上床，「我感覺自己彷彿站在世界之巔」，該名人夫更坦言因為跟哥哥在意的人發生性行為，而獲得了某種快感。即便第一任妻子發現他婚外情，邁入第二段婚姻後更曾下定決心不再犯，「但快感仍然存在，我偶爾還是會採取行動」、「這種衝動不太可能改變」。該名人夫依然時不時越界，更直言除非自己死去，否則還是會跟朋友或同事的妻子有染。

據報道，國外一名「不倫專家」便指出男人出軌多半是因為覺得缺乏關注、愛、熱情或性。此外，40歲到50歲之間的男性，因為具備充足的精力、金錢和時間，所以更容易外遇；59歲之後，則可能因體力大不如前，所以較不容易出軌。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】